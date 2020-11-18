Во время встречи Дегтярева с чегдомынцами прогремели взрывы

Михаил Дегтярёв отправился в рабочую поездку по бамовским поселкам. В фокусе внимания главы Хабаровского края ситуация с коронавирусом, обстановка в больницах, строительство ФАПов, ассортимент лекарств в аптеках, обстановка в социальных учреждениях, школах, детсадах и техникумах…

Командировка началась ранним утром 17 ноября. «Ранним» – значит действительно так: график составлен плотно, с поминутно расписанными переездами от объекта к объекту.

Врио губернатора покинул поезд в посёлке Новый Ургал. Здесь он встретился с учениками и педколлективом Железнодорожного лицея. По дороге в Чегдомын ознакомился с ходом выполнения работ на участке трассы Чегдомын – Новый Ургал. Как позже было замечено им, дороги, а точнее, их состояние, пожалуй, самый частый повод для обращений к нему жителей района. Зашел Михаил Дегтярев и в аптеку, не государственную «Фармацию», в которой «посмотреть не на что», а в коммерческую. Увы, перебои с лекарствами и здесь заметны.

Чегдомынцы жалуются на взрывы, несколько прогремело, пока встреча с губернатором проходила в местном краеведческом музее: «Уралуголь» работает – эхо слышит весь поселок, а у близлежащих домов и стены дрожат. О вариантах решения проблемы говорили с директором предприятия в ходе встречи на новом угольном разрезе «Правобережный». Заодно поговорили о потенциале выработки, он настолько высок, что руководство карьера в ближайшем будущем планирует увеличить выработку в два раза.

Покинув Чегдомын, едем в посёлок Солони, в местный детский сад, в котором пытаются развернуть маленький музей, в пожарную часть и фельдшерско-акушерский пункт. В последнем, надо заметить, отчитались о полном отсутствии коронавируса в посёлке. «Но готовы встретить его во всеоружии», - говорит фельдшер, демонстрируя дефибриллятор и аппарат для снятия ЭКГ. Есть в ФАПе и первичные экспресс-тесты, и необходимые в борьбе с коронавирусом препараты и их аналоги. Фельдшер сама ездит за ними на семейной машине.

Вечер встречаем в посёлке Сулук. В местном ФАПе, давно требующем ремонта, нет лекарств – районная аптека №8 не справляется.

Ситуация берется на контроль. А что касается ремонтов медучреждений, то со следующего года планируются поступления из федерального бюджета на эти цели.

Глеб Сугак