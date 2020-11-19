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Коронавирус в Хабаровском крае: 276 новых больных и один погибший
На лечении находятся более 7 тыс. пациентов, сообщает минздрав региона.
За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 276 новых случая коронавируса.
Хабаровск – 248
Вяземский р-н — 9
Советско-гаванский р-н – 8
Охотский р-н — 6
им. Лазо р-н — 2
Ванинский р-н — 2
Амурский р-н — 1
Комсомольск-на-Амуре — 1
Верхнебуреинский р-н — 1
Нанайский р-н — 1
Выздровели 250 человек, один скончался. На лечении, в том числе амбулаторно, находятся 7 тыс. 252 пациента. В Хабаровском крае развернуто 3 тыс. 216 коек, свободно — 504.
Всего за время пандемии в регионе выявлено 20 тыс. 761 случай заболевания, скончались 148 человек.