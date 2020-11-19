Коронавирус в Хабаровском крае: 276 новых больных и один погибший

На лечении находятся более 7 тыс. пациентов, сообщает минздрав региона.

За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 276 новых случая коронавируса.

Хабаровск – 248

Вяземский р-н — 9

Советско-гаванский р-н – 8

Охотский р-н — 6

им. Лазо р-н — 2

Ванинский р-н — 2

Амурский р-н — 1

Комсомольск-на-Амуре — 1

Верхнебуреинский р-н — 1

Нанайский р-н — 1

Выздровели 250 человек, один скончался. На лечении, в том числе амбулаторно, находятся 7 тыс. 252 пациента. В Хабаровском крае развернуто 3 тыс. 216 коек, свободно — 504.

Всего за время пандемии в регионе выявлено 20 тыс. 761 случай заболевания, скончались 148 человек.