Более 2 млн доз вакцины от COVID-19 выпустят в России в декабре — Татьяна Голикова

До конца ноября в гражданском обороте появится более полумиллиона доз «Спутника V».

Россия наращивает производство антиковидной вакцины «Спутник V», сообщила на совещании с президентом России зампред правительства Татьяна Голикова.

«С момента государственной регистрации «Спутника V» по сегодняшний день в гражданский оборот выпущено 58 тысяч доз вакцины. По сегодняшней информации, которая у меня имеется, на некоторых производственных площадках, которые вовлечены в эту работу, достигнуты очень неплохие результаты, и мы ждём существенного увеличения объёмов поступления в гражданский оборот. Графики, которые сейчас предоставляют производственные площадки, говорят нам о том, что в ноябре планируется выпустить в гражданский оборот 653 тысячи вакцин, в декабре – 2,2 миллиона.

Сегодня начата третья фаза пострегистрационных исследований вакцины «Вектора». Уже получено разрешение на три площадки, это Москва и Московская область. Завтра будут вовлечены площадки Тюмени, Калининграда и Татарстана. Количество участников пострегистрационного клинического исследования – 3 тысячи человек, включая часть плацебо. И также «Вектор», не дожидаясь результатов пострегистрационных клинических исследований, начал наработку вакцины для введения её в гражданский оборот. Мы ожидаем, что уже небольшие объёмы поступят до 10 декабря, для того чтобы прививать население Российской Федерации», — рассказала Голикова.