ОНФ: В хабаровских аптеках есть необходимые антиковидные лекарства

Борьба с пандемией во многом похожа на войну. Вот враг (в лице коронавируса), которого необходимо уничтожать, вот бойцы (врачи), вот тыл (аптеки и фармацевтические заводы). Как во всяком вооруженном противостоянии, одну из ключевых ролей играет пропаганда. А вот этот фронт у нас самый нестабильный.

Любой негатив, появляющийся в соцсетях и мессенджерах, разлетается со скоростью света. Не лучше обстоят дела и с фейками. Уровень образованности среди населения, давайте говорить прямо, невысок. Потому довольно часто можно лицезреть, как к тебе на телефон приходит какая-нибудь чушь, озаглавленная вроде «самая правдивая правда». Про антипрививочников, ковидо-отрицал, свидетелей плоской Земли и прочих фриков вообще молчу.

Мало кто считает нужным бороться путем просвещения с подобными явлениями. Крупные лечебные учреждения, за редким исключением, не оповещают граждан об успехах, которых они достигли. Какой-либо внятной пиар-политики министерство здравоохранения не проводит.

Врачи, разумеется, должны заниматься своим делом. Но даже самая маленькая клиника – это не только медики. Там работают и люди, не связанные с медициной (бухгалтеры, например), без которых невозможна деятельность организации. И нет ничего плохого в том, чтобы держать в штате специалиста по связям с общественностью.

Говоря военным языком, больница является неким отрядом: ротой или батальоном. А система здравоохранения – уже полноценным «театром боевых действий». Если армия не занимается пропагандой и не отбивает информационные атаки, то большинство граждан будет продолжать свято верить в лживую информацию и распространять фейки.

И «Ибупрофен»

Вот пример. Некоторые пользователи соцсетей заявили, что в хабаровских аптеках отсутствуют лекарства, необходимые для борьбы с последствиями COVID-19. Обеспокоенные граждане обратились по этому поводу в региональное отделение Общероссийского народного фронта.

Активисты ОНФ отправились в рейд, чтобы выяснить правду. Инспекции подверглись четыре фармацевтических учреждения. Общественники взяли с собой чек-листы, где были перечислены 15 наименований медпрепаратов. Среди них «Амоксиклав», «Азитромицин», «Левофлоксацин», «Преднизолон», «Ибупрофен», витамины D и C и другие. Рядом с перечнем лекарств – графа «аналог».

- «Кларитромицин» есть, «Преднизолон» ждем поставку, аналогов у него нет. Витамины есть, - проверяет провизор аптеки на ул. Ленина, 44. - «Ибупрофен» есть, «Метилпреднизолона» нет, аналогов у него нет.

- Запаса препаратов примерно на сколько? - спрашивает сопредседатель краевого исполкома ОНФ Юрий Рошка.

- Запаса достаточно, мы отгружены полностью. Сильного дефицита лекарств нет. Если какого-либо препарата не имеется в наличии, то его поставку мы ожидаем позже.

В аптеке на улице Ленина, 72 активистам ОНФ и журналистам почему-то оказались сильно не рады. Продавцы наотрез отказались давать какую-либо информацию. В остальных фармацевтических учреждениях, которые общественники посетили в ходе рейда, подобных проблем не возникло.

- Мы посетили четыре аптеки, - рассказала волонтер ОНФ Анастасия. - В трех из них с нами пообщались, рассказали какие у них есть препараты. По итогу инспекции можно сказать, что многие необходимые лекарства либо их аналоги имеются в наличии. Если же их нет, то поставку ожидают в ближайшее время.

Активисты мне поведали о другой крайности, в которую впадают некоторые граждане. Люди почему-то считают антибиотики панацеей и пьют их по поводу и без. «В качестве профилактики», - разъясняют они. Стоит напомнить таким «предохраняющимся»: подобными методами они не только создают искусственный дефицит препаратов, скупая их на корню, но и вредят своему здоровью. Потому что противомикробные лекарства при неконтролируемом приеме перестают действовать.

Твердая «четверка»

- Мы проехались по разным аптекам (имеются в виду как государственные, так и частные. – Примечание автора), чтобы у нас была объективная информация по тем лекарственным препаратам, которые предлагаются для хабаровчан, - рассказал сопредседатель краевого исполкома ОНФ Юрий Рошка. - В целом, если дать оценку по лекарственному обеспечению, можно дать оценку «4». По результатам мониторинга мы напишем в министерство здравоохранения письмо, чтобы сотрудники ведомства предприняли меры для обеспечения жителей края необходимыми препаратами.

Мониторинг аптек общественниками будет продолжаться и впредь. Также стоит отметить, что волонтеры уже начали оказывать помощь больным, находящимся на амбулаторном лечении, – они приносят пациентам на дом лекарства.

- Ситуация с препаратами, которые можно применять при амбулаторном лечении коронавирусной инфекции, вполне оптимистичная, думаю, в ближайшее время она должна стабилизироваться полностью, - отметил главный внештатный клинический фармаколог министерства здравоохранения Хабаровского края Салават Сулейманов. - Конечно, огорчает нежелание работников фармацевтических организаций откровенно говорить о проблемах. Но их можно понять: возможно, они беспокоятся за то, как их трактовка будет оценена руководством. Во всяком случае, подметил, что они дают грамотные и профессиональные консультации посетителям. Рейд показал, что в основной массе лекарства, которые указаны в списке данной проверки, в Хабаровске есть.

Итак, можно сделать вывод, что дефицита лекарств в городе нет. Жаль, что эта информация не разлетится по соцсетям и мессенджерам так же молниеносно, как очередной глупый фейк.

Андрей Канев

Фото автора