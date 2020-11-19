В Хабаровске выяснят, кто здоровее и спортивнее других

Фестиваль «Весь Город. На спорте» готовится определить лучшие физкультурно-спортивные организации города.

38 участников – это, конечно не все, кто культивирует в Хабаровске спорт и здоровый образ жизни, но и по этому солидному числу вполне можно составить впечатление о спортивном мире города.

Фитнес-клубы, представляющие до десятка направлений каждый; многочисленные федерации и клубы, развивающие единоборства – от классических борьбы и бокса до экзотических китайских дисциплин; спортшколы, готовящие чемпионов по гимнастике, плаванию, футболу, другим олимпийским видам; платные и бесплатные; для детей, взрослых и целых семей; в каждом районе и микрорайоне города…

В общем, если хабаровчанин решил заняться физкультурой и спортом, проблема только одна – выбрать из огромного числа вариантов. Это первые, промежуточные итоги онлайн-фестиваля «Весь Город. На спорте».

Онлайн-фестиваль «Весь Город. На Спорте» - второе мероприятие проекта «Весь Город», который ведёт Хабаровская мэрия. Суть проекта состоит в том, чтобы объединить горожан, дать им почувствовать себя единой общностью. Для этого раз в несколько месяцев придумывается тема, которая ложится в основу очередного фестиваля. Осенью-2020 этой темой стали физкультура, спорт и здоровый образ жизни.

«Тема выбрана не случайно, - рассказывает мэр Хабаровска Сергей Кравчук. – Во-первых, физкультура и спорт первыми приняли на себя удар весенней волны пандемии коронавируса, когда отменялись мероприятия, соревнования, закрывались кубы и секции. Мы хотели показать, что отрасль жива и работает. Во-вторых, людям, которые переболели коронарирусом необходима реабилитация, а физкультура и спорт – лучший способ вернуться в форму. Нам нужно было показать хабаровчанам где и чем они могли бы заниматься».

Вторая волна пандемии коронавируса могла поставить проведение фестиваля под удар. Но в мэрии всё же решили провести это мероприятие. Только в режиме онлайн – спортивные организации города демонстрируют свои возможности не на открытых площадках, а в спортивных залах.

И зрители смотрят их презентации не «вживую», а в эфире телеканала «Хабаровск» и на сайте проекта vesgorod.online. В этом есть и плюсы. Он-лайн трансляция даёт возможность пересмотреть презентации в любое удобное время, а главное – проголосовать за понравившихся участников. Тем самым определить лучших, по мнению зрителей.

Кроме зрителей лучших будет определять и профессиональное жюри – известные в городе спортсмены, тренеры и спортивные журналисты. Голосование начнётся уже 21 ноября. А 25-го будут объявлены победители фестиваля.

Впрочем, вряд ли можно сказать, что на этом фестивале будут проигравшие. Ведь 38 спортивных направлений получили дополнительную рекламу, а все жители Хабаровска на сайте vesgorod.online могут в любое время увидеть, какие возможности для занятий спортом в Хабаровске у них есть, и выбрать секцию себе по душе.

Ну а главный вывод, который уже можно сделать из состоявшихся фестивальных мероприятий - в спортивных учреждениях Хабаровска все требования Роспотребнадзора соблюдаются с максимальной точностью. Проводятся обработки поверхностей самыми эффективными препаратами, выдерживаются интервалы между тренировками, нормы посещаемости и заполняемости залов. Ведь спортсмены как никто понимают, что такое здоровье и как его надо ценить. Поэтому в спортивных учреждениях Хабаровска порой даже безопаснее, чем дома.