У Чегдомына должно быть сообщение с «большой землей» — Михаил Дегтярёв

Михаил Дегтярев заявил о необходимости скорейшего завершения строительства автодороги между Комсомольском-на-Амуре и Чегдомыном.

«Дорогу, которая свяжет Верхнебуреинский район с Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре, необходимо построить в ближайшие 2-3 года. Это единственный муниципалитет, не считая самых северных, который не имеет прямого круглогодичного автомобильного сообщения с «большой землей». Сюда уже вложены серьезные федеральные деньги, и наша команда работает над тем, чтобы они выделялись и дальше, — сообщил Михаил Дегтярев, побывав на участке строящейся дороги Комсомольск-на-Амуре – Березовый – Амгунь – Могды – Чегдомын».

Сейчас подрядная организация «ДСК ДВ» занимается созданием двух мостовых переходов через р. Герби и ее протоку (шести- и трехпролетного соответственно) совокупной протяженностью 290 метров. Идет отсыпка земляного полотна общей площадью 154 тыс. квадратных метров, бурение и бетонирование 44 столбов, монтаж несущих конструкций и балок. Техническая готовность оценивается в 65%.

Общая стоимость контракта – 836,2 млн рублей. Объем финансирования по 2020 году – 577,8 млн рублей, в т.ч. 468,2 млн рублей – средства федерального бюджета.

Строящаяся автодорога относится к 4 категории, полотно отсыпается щебеночно-песчаной смесью. Ширина дорожного полотна – 10 метров, проезжей части – 6 метров.

Работы на участке протяженностью около 3 километров должны быть завершены к сентябрю 2021 года. В КГКУ «Хабаровскуправтодор», которые выступает заказчиком проекта, считают, что подрядчики справятся с задачей в поставленные сроки.

Одновременно ведутся работы на участке мостового перехода через р. Аякит длиной 6,2 километра. Земляное полотно отсыпано на 47%, 170-метровый мост готов на 80%. Стоимость контракта – 699,4 млн рублей. Завершение строительства на этом участке также запланировано на сентябрь 2021 года.