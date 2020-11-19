Мэр Кравчук отдает служебные автомобили медикам

Мэр Хабаровска поручил передать больше автомобилей администрации в пользование врачам, выезжающим на вызовы, сообщает пресс-служба администрации города.

Кроме того, Кравчук предложил пересмотреть режим работы предприятий и организаций, чтобы снизить число пассажиров в общественном транспорте в часы пик. В ходе совещания, посвященного ситуации с COVID-19 в городе, Сергей Кравчук поручил передать имеющиеся в ведении администрации и подведомственных предприятий служебные автомобили в пользование медицинским работникам, которые сегодня выезжают к больным.

Напомним, что в конце марта текущего года, когда пандемия накрыла Хабаровск, мэр уже давал команду выделить 13 авто для участковых терапевтов местных поликлиник, чтобы доставлять их к больным. Только с марта по август текущего года водители автопарка мэрии Хабаровска совершили более 20 тысяч рейсов.

В сентябре-октябре заявок на использование машин от медиков поступало меньше, поэтому в настоящее время в распоряжении докторов находятся шесть автомобилей, но сейчас им нужно еще 21 транспортное средство. Необходимые машины будут закреплены за медучреждениями.

«В это трудное время, когда каждый день в поликлиниках фиксируется по нескольку сотен заявок, когда медработники столкнулись с невероятным объемом работы, эти автомобили станут для них существенным подспорьем. Мы поможем врачам, находящимся на передовой борьбы с COVID-19, быстрее добираться к хабаровчанам, которые порою ждут их приезда по нескольку часов», — сказал Сергей Кравчук.

Также градоначальник поручил главам комитетов по управлению районами краевой столицы выйти с предложением к руководителям хабаровских предприятий о введении для сотрудников гибкого рабочего графика, чтобы некоторые из них, к примеру, могли начинать рабочий день не в 9.00, а часом ранее или позже.

Другие организации (чей рабочий процесс позволяет это сделать) могли бы перевести часть своих работников на дистанционную форму на полдня. Такие меры позволят снизить нагрузку на городской общественный транспорт и уменьшить скопление в нем людей в часы пик, ведь ситуация с распространением коронавирусной инфекции в городе остается стабильно сложной.

По информации регионального минздрава, по состоянию на 18 ноября с начала пандемии в крае зарегистрирован 20 тыс 761 случай этого заболевания, из них 14 тыс 790 — в Хабаровске. За прошедшие сутки в городе зафиксировано 248 новых случаев COVID-19.