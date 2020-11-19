Туристический проект из Хабаровского края выиграл грант Ростуризма

Ростуризм подвели итоги первого в истории российского туризма конкурса на предоставление грантов для предпринимателей. К участию были представлены самые смелые и яркие проекты, которые помогут в ближайшие годы изменить облик российского туризма – сделать его доступнее, интереснее и разнообразнее.

Гранты – это первая мера поддержки в туризме, заявку на которую можно было подавать полностью в цифровом виде — по принципу президентских грантов. В итоге, это вызвало огромный интерес к конкурсу у предпринимателей из туриндустрии. В Ростуризм было подано для оценки более 4 тысяч заявок практически из всех регионов страны.

Наибольшее количество заявок составили проекты, которые позволяют комфортно отдыхать на природе – это глэмпинги разного уровня комфортности, автокемпинги, модульные отели, а также оборудование для их оснащения.

Конкурсная комиссия, состоящая из более чем 100 экспертов отрасли и представителей общественных организаций, отобрала 474 заявки, которые получат гранты от государства. Средняя стоимость заявки составила 2,7 млн рублей. Все победители получат поддержку уже в этом году.

Особенно хочется отметить двух победителей с Дальнего Востока. Это «Проект развития современной туристической базы - глэмпинга «Эвен» (автор Алексей Комагорцев) и «Строительство этнографического глэмпинга в традиционном русском стиле «Времена года» (автор Платон Диденко).

В феврале 2020 г. в Солнечном районе Хабаровского края был запущен глэмпинг «Эвен». Он стал первым горно-таёжным глэмпингом такого типа в регионе. Он расположен в 3 км от ООПТ регионального значения «Памятник природы «Оползневое озеро Амут», которое по праву называют «Жемчужиной Хабаровского края». А по версии телеканала Discovery Амут входит в топ-5 самых красивых озер России. На данный момент вместимость глэмпинга 50 человек. С момента запуска это место стало пользоваться большой популярностью у жителей Хабаровского и Приморского краев.

Также здесь уже побывали первые иностранные туристы и остались очень довольны. Особенно этот глэмпинг полюбили поклонники фрирайда (езды вне подготовленных трасс на сноубордах и горных лыжах) за близость к горным склонам. Стоит отметить, что всего в 5 км от базы отдыха находится перевал "Медвежий", который по версии туристического портала "ТурСтат" вошел в Топ-10 лучших мест России для фрирайда, обогнав даже Камчатку. Уникальность глэмпингу "Эвен" придает также то, что он расположен на высоте 960 м в окружении первозданной тайги и является самой высокогорной туристической базой в Хабаровском крае.

Основная идея второго проекта - глэмпинга «Времена года»: создать всесезонный парк в традиционном русском стиле на территории Хасанского района (Приморский край).

Концепт устройства глэмпинг-парка, структуры развлечений, арт-объектов и дизайна ландшафта будет построен на переплетении современных дизайнерских решений и мотивов русского народного творчества. Планируется зонировать глэмпинг на 4 части в соответствии с временами года. Каждому времени года соответствует определенный стиль исконно русской росписи (зима - гжель, весна - жостовская роспись, лето - палехская живопись, осень - хохлома).

Для размещения клиентов будут приобретены геодезические купола, повышенной комфортности с возможностью всесезонного проживания, которые планируется модернизировать c учетом русского народного стиля. На участке будет возведен центральный геокупол, который будет использоваться в качестве ресторана и проведения различных мероприятий. На территории глэмпинг-парка планируется построить русскую баню, костровое место, детскую площадку, зону с беседками, фотозону, ремесленную мастерскую.

В рамках проекта планируется уделить особое внимание концепции развлечений и мероприятиям. В течение всего года на территории глэмпинг-парка "Времена года" будут проходить тематические мероприятия в честь традиционных русских праздников, таких как Масленица, Иван Купала, Медовый спас и др. На регулярной основе будут проводится ремесленные мастер-классы, тематические экскурсии, различные фестивали (гастрономические, народные и др).