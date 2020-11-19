В Хабаровске проспект станут ремонтировать после сдачи «Обхода»

Врио губернатора Михаил Дегтярев совместно с мэром краевого центра Сергеем Кравчуком проверили в Хабаровске три объекта, отремонтированные по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это улицы Шелеста, Краснореченская и пересечение Калинина и Советской.

Более семи миллионов рублей было потрачено на ремонт отрезка улицы, названной в честь, как называли Калинина, «всесоюзного старосты».

«Хорошие деньги, на них можно дом построить», - заметил Дегтярев.

«Безопасность превыше всего», - парировал чиновник, ответственный за ремонт этого участка дороги.

Здесь произвели замену дорожного покрытия, переустроили инженерные сети, модернизировали ливневую канализацию. Глава региона, пресытившись слишком «прилизанным» докладом, оглянулся вокруг. Михаил Дегтярев заметил покосившийся столб, сиротливо маскирующийся среди сосен.

«Столб косоват», - сказал Михаил Дегтярев.

«Разберемся», - ответил бледнеющий на глазах дорожный чиновник.

Не понравились Михаилу Дегтяреву и находящиеся напротив спортивного сооружения на улице Советской два объекта. Один из них – магазин разливного пива. Второй – пустое помещение с надписью «Сдается в аренду».

А наличие на оживленной улице пустого помещения Михаил Дегтярев связал со снижением деловой активности в городе. Впрочем, градоначальник вполне справедливо заметил, что пока одни предприятия разоряются, появляются другие.

Местные

В текущем году по проекту «Безопасные и качественные автодороги» в Хабаровске отремонтировано 56 объектов улично-дорожной сети общей протяженностью 47 километров. Участвовали в этом бюджеты трех уровней. Федеральная казна выделила 581,5 миллиона рублей, краевая - 806,4 миллиона, городская – 206,3 миллиона.

«Когда три бюджета, работать проще», – сказал Сергей Кравчук, когда он вместе с Дегтяревым приехал проверять ход ремонтных работ на улице Краснореченской.

Кстати, во вторник запущен проект «Дорожный призыв», где каждый человек может решить, какую именно дорогу отремонтируют в ближайшее время. Голосование запущено на портале «Голос27». Как рассказали сотрудники регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, на основе анализа обращений граждан уже составлен шорт-лист нуждающихся в ремонте дорог. Голосование завершится 10 декабря 2020 года. По его итогам будет сформирован проект плана модернизации сети автомобильных дорог краевого значения на следующий год. Также для мониторинга качества работ будут активнее привлекаться представители общественности.

Вернемся к ул. Краснореченской. Михаила Дегтярева сильно интересовал вопрос привлечения краевых и городских предприятий к ремонту улицы.

«Ремонт делала местная компания «Дорремстрой», - ответили ему. - Тротуарную плитку тоже делали местные предприятия».

«У нас масштабные планы по обновлению и строительству дорожной сети не только по Хабаровску – по всему краю, - сказал врио губернатора. - Дополнительные мощности нужны. Будут привлекаться инвесторы к строительству новых предприятий в сфере дорожного хозяйства. Но самое главное – финансирование. Мы каждый день занимаемся тем, чтобы привлечь дополнительные деньги из Федерального дорожного фонда».

В целом ремонтом улицы Краснореченской Дегтярев остался доволен. Новые тротуары, освещение, асфальт, светофоры, ливневка и т.д. – ничего бы этого не было без поддержки нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Хабаровск – это жемчужина Дальнего Востока, один из самых красивых и благоустроенных городов, - отметил глава региона. - И дорожная сеть является ключевым фактором. На следующий год на дороги суммарно из федерального, краевого и городского бюджетов будет выделено 1 миллиард 450 миллионов рублей».

Дегтярев заверил, что он и впредь будет «стучаться» во всевозможные национальные программы, чтобы получить финансирование.

«На следующий год у нас запланировано отремонтировать чуть больше километров дорог и дорожных объектов, несмотря на то, что денег на это будет выделено меньше, чем в этом году», - сказал в свою очередь Сергей Кравчук.

Затронул градоначальник и такую тему, как состояние дороги на проспекте 60-летия Октября. Он признался, что жители города часто и справедливо критикуют отсутствие ремонта этой трассы.

«Не работаем мы там по следующей причине. Еще не сдана дорога «Обход Хабаровска», и тот большегрузный транспорт, который идет с запада на восток, в основном движется через проспект».

То есть ремонтировать то, что неизбежно разобьется через короткое время, не практично – это имел в виду мэр. Однако, по его словам, в следующем году уже начнется проектирование проспекта и, возможно, небольшая его часть все-таки будет приведена в нормативное состояние. Сдача же «Обхода» в эксплуатацию запланирована уже в 2021 году.

«В следующем году мы приступаем к работам по проектированию развязки улиц Большая, Воронежская и Шелеста, - рассказал Сергей Кравчук. - То есть развязку мы все-таки будем делать».

Инспекция закончилась установкой Михаила Дегтярева чиновникам усилить контроль за работой дорожных служб и управляющих компаний. «Управляйки» надо регулярно, как выразился врио, «тренировать».

Андрей Канев

Фото автора и пресс-службы правительства Хабаровского края

По региональному проекту «Дорожная сеть» в Хабаровске до 2024 года в нормативное состояние планируется привести: в 2021 году – 46,73 километра дорог; в 2022 году – 48,23 км; в 2023 году – 43,79 км; в 2024 году – 61,51 км.