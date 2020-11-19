В Хабаровском крае тестирование на коронавирус сократится до 2 суток

Результат теста на ковидную инфекцию методом ПЦР должен быть готов через 48 часов с момента поступления биоматериала в лабораторию. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача России. По расчетам, краевые учреждения в течение десяти дней перестроятся на новый формат работы.





«С задачей по переходу на режим тестирования в течение двух суток лаборатории и медицинские учреждения должны справиться, даже учитывая особенности логистики в крае. Принимая во внимание новые рекомендации Роспотребнадзора, ситуация должна стать проще. Имея один отрицательный мазок на коронавирусную инфекцию, мы можем выписывать стабильных пациентов из стационара и затем закрывать больничные листы», - рассказал и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.





Стоит отметить, что в регион поступит 65 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Деньги на закупку выделит резервный фонд регионального правительства. Благодаря таким мерам, лаборатории разгрузятся, и исследования будут выполняться в рекомендованные 48 часов.



