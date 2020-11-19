Житель Хабаровского края через 4 дня после получения прав угробил пассажира

Житель Нанайского района решил проехаться на автомобиле от села Лидога до Хабаровска. Его, однако, не смутило, что стаж управления машиной у него составлял всего четыре дня. С собой 33-летний молодой человек взял 42-летнего пассажира.





На одном из участков трассы новоиспеченный шофер не справился с управлением. Иномарка съехала в кювет, после чего перевернулась. Пассажир получил травмы, от которых впоследствии скончался в медицинском учреждении.





По факту нарушения правил ДТП возбуждено уголовное дело. Водителю грозит до пяти лет лишения свободы. Он отпущен до суда под обязательство о явке.



