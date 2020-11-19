Дегтярев: Если люди сами берутся все делать, власть недорабатывает

Минувшая неделя вновь выдалась обильной на стихии. К последствиям паводка и коронавирусу добавился циклон. Снежное испытание для местных властей часто бывает в новинку. О том, что к стихии надо готовиться и не делать большие глаза, мол, это неожиданность, руководителям Хабаровска врио Дегтярев намекнул весьма прозрачно.

Начинайте работать как положено

Циклон вновь пришел в Хабаровский край как бы внезапно, доставив кучу неприятностей людям. Несколько лет назад один из руководителей дорожных служб говорил, что «снег имеет обыкновение таять». Теперь таких заявлений не будет, врио, видимо, перечитал хронику хабаровской непогоды и нашел слабое звено. Пока слова «прощайте» не прозвучало.

- Прошу глав районов и мэров городов не ждать, когда всех засыплет, а начать расчистку улиц сразу, чтобы по ним можно было ходить и ездить. В особенности это касается Хабаровска. Здесь каждый циклон люди жалуются на работу коммунальных служб. В прошлый раз, еще до начала вечернего часа пик, произошло более 50 ДТП. Поэтому оперативно выходите на улицы и начинайте убирать как положено, - поручил Михаил Дегтярев.

Есть и менее масштабная головная боль, её отчего-то раньше местные власти не замечали. В Матвеевке близ Хабаровска фельдшеры и почтовики жили без нормального туалета, ходили в «деревяшку» с дыркой много лет. Это, конечно, ни в какие ворота, и неудивительно, что врио был, мягко говоря, удивлен.

Несколькими неделями ранее ее подняли общественники – активисты «ЗА ДВИЖ!» и команда «Вселенная», проходящая тренинг «Человек будущего». Ребята взялись построить туалет самостоятельно, к этому моменту уже добились отведения земли под строительство и собрали часть материалов. Но тут вмешался врио губернатора. Михаил Дегтярев раскритиковал власти Хабаровского района за отсутствие внимания к проблемам людей и поручил профильным структурам правительства края подключиться к решению проблем жителей села Матвеевка Хабаровского района.

- В каждом муниципальном районе есть глава. Есть руководители и в сельских поселениях, главная функция которых – решать проблемы людей, привлекая на эти цели, в том числе, краевое финансирование. Обеспечивать достойные условия работы социальных учреждений, людей, которые там трудятся, – прямая обязанность власти. Если люди берутся сами решать государственные задачи, значит, власть на местах недорабатывает, плохо справляясь со своими обязанностями, - сказал Михаил Дегтярев.

По поручению главы региона к решению проблемы подключатся краевые власти. Поставлена задача: совместно с администрацией Хабаровского района найти финансирование и в кратчайшие сроки закрыть этот вопрос. Теперь строительство туалета на совести поселковой администрации. Главное – обеспечить доступ общественности к проекту и контролю за строительством.

По сообщениям портала tvoidv.ru, подключаются власти и к другим проблемам, на которые обращают внимание общественники.

Рядом с хабаровским дендрарием появится охранная зона. Защитить этот памятник природы распорядился врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. На днях вышло постановление, согласно которому со стороны улицы Волочаевской у дендрария будут созданы две буферные зоны площадью 1,96 га.

В охранных границах запретят строить здания, вести работы, которые могут привести к эрозии почв, бросать мусор и другие отходы, разводить костры, вырубать зеленые насаждения, за исключением тех, что погибли по естественным причинам. За выполнением этих требований будет следить минприроды края и региональный комитет лесного хозяйства.

Ранее на состояние парка обратили внимание общественники. Мусор, автомобильные покрышки, пластиковые и стеклянные бутылки валялись среди реликтовых растений, которыми так славится хабаровский дендрарий. Активисты «ЗА ДВИЖ!» вывезли целый грузовик мусора с территории. И пообещали следить за порядком в дендрарии. Через несколько недель «ЗА ДВИЖ!» сделал еще один подарок для парка – восстановили поломанные лавочки.

- Мы пообещали взять шефство над дендрарием и обещание свое выполняем, - рассказывает координатор общественного движения «ЗА ДВИЖ!» Владимир Чернышов. – Внушает оптимизм то, что общественный резонанс, который вызывает наша деятельность, доходит до властей. Внимание Дегтярева к состоянию парка – яркий тому пример.

По словам Владимира Чернышова, в дендрарии еще много всего надо сделать: составить карту уникальных растений, основываясь на ней, разобрать нагромождения валежника, наладить освещение и многое другое.

Сейчас дендрарий находится в оперативном управлении КГСУ «Хабаровское специализированное хозяйство». На его базе вот уже 80 лет работает Дальневосточный научно-исследовательский институт лесного хозяйства. Самому дендрарию как минимум 120 лет. В этом уникальном природном музее под открытым небом произрастает свыше 9 тысяч реликтовых растений.

Теперь о паводке и его последствиях. Известно, что у нас в регионе наводнение-2020 было объявлено чрезвычайной ситуацией регионального масштаба, такое случилось впервые, врио настоял. А это значит, что с компенсациями за ущерб задержек не будет.

- В Нанайском районе выплату в 10 тысяч рублей за потерю урожая на личных подсобных хозяйствах уже получили свыше 400 человек. На это району из краевой казны перечислено около 4,1 млн рублей. Кроме того, есть жители, которые сейчас подтверждают свое право через суд, таких граждан около 350. Компенсации выплачиваются за ущерб от паводка, причиненный в июле – августе 2020 года. Позднее в сентябре район оказался в зоне действия второй волны паводка, от которого, по информации администрации района, пострадали еще 90 человек. У этих граждан были нарушены условия жизнедеятельности, значит, им также причитается по 10 тысяч рублей, - сообщили в комитете правительства края по гражданской защите.

В Хабаровском районе в осенний паводок у жителей пострадали не только посевы, но и имущество. По итогам работы оценочных комиссий на выплаты сейчас там претендуют 60 человек. По распоряжению Михаила Дегтярева муниципалитету на оказание помощи выделено 5,1 млн рублей.

- Это первый трансферт, поступивший в Хабаровский район, затем будут дополнительные перечисления. Списки пострадавших муниципалитеты подают поэтапно, поэтому выделяются определенные суммы. В этот раз предполагается оказать помощь 12 гражданам, утратившим имущество частично, и еще выплатить 39 жителям за полную утрату имущества. При этом за частичную утрату положено 50 тысяч рублей, а за полную – 100 тысяч рублей, - пояснили в комитете.

В ведомстве подчеркнули, что выплаты производятся за счет средств, которые регион берет из своего резервного фонда, а позже возмещает их из резервного фонда правительства РФ.

Ну и коронавирус, конечно же. По поручению Михаила Дегтярева стартовала выдача бесплатных лекарств для амбулаторных больных COVID-19 в Хабаровском крае.

Первые лекарства пациентам, находящимся на амбулаторном лечении, доставили волонтеры.

В Хабаровском крае на амбулаторном лечении состоит 3 тыс. 983 человека. Очередность доставки препаратов формируется на основе нескольких факторов: группа риска 65+, наличие сопутствующей патологии, присоединение бактериальной инфекции при установленной пневмонии.

- На днях пациентам сделали СКТ-исследование и пришел положительный результат мазка на ПЦР. Терапевт принял решение сменить антибактериальную терапию. Он получил препараты по рецепту, а волонтеры уже доставили их домой. Врач по телефону сообщил пациенту схему лечения, и через несколько дней он приедет на осмотр для выявления динамики, - рассказала Ольга Димова, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе КГБУЗ «Городская поликлиника №7».

В методические рекомендации по лечению новой коронавирусной инфекции входит три группы препаратов: противовирусные, антибиотики и иммуномодуляторы. Первая партия уже поступила в медицинские учреждения края, формируется единый регистр больных, куда также внесут данные по схеме их лечения. В случае перевода пациента в стационар медицинские работники будут иметь доступ к этой информации.

Напомним, из федерального бюджета выделено 49 миллионов рублей на приобретение лекарственных препаратов для пациентов, находящихся на лечении в амбулаторных условиях.

И, конечно, аптеки, где по просьбе врио Дегтярева высадился целый десант общественников. Они проверяют наличие необходимых и жизненно важных лекарств. Учет и контроль. По-другому во время пандемии просто нельзя, работать как положено нужно всем, исключений не будет.

В регионе появились и экспресс-тесты на коронавирус, что, конечно же, дает плюс в карму региональной власти и позволит врачам экономить кучу времени. Тесты поступили из Южной Кореи, их активно использовали при первой волне коронавируса. Препарат прошел лицензирование и внедряется по всей России. Тесты будут внедрены поэтапно во все учреждения края. Новый вид исследования начнется с Хабаровска, тесты поступят в четыре поликлиники города.

Врио и социалка

На днях врио губернатора Дегтярев был в Москве и вернулся оттуда, как всегда, не с пустыми руками. Первая новость: региональная медицина получит деньги на модернизацию, министр здравоохранения России это гарантировал.

- Мы еще раз зафиксировали, что в следующем году, а также в 2022 и 2023 годах край будет получать на модернизацию первичного звена здравоохранения по 1,269 млрд рублей в год. Это хорошие цифры. Но мы все будем работать над ее увеличением, - подчеркнул глава региона. - От министра здравоохранения России передаю всем врачам слова огромной благодарности за то, что самоотверженно работают в это непростое время.

Будут в регионе и полеты, как раньше, по сниженным ценам. В Москве первый заместитель министра транспорта РФ – руководитель Росавиации Александр Нерадько и глава Хабаровского края Михаил Дегтярев обсудили реализацию программы субсидирования социально значимых перевозок.

Александр Нерадько подчеркнул, что субсидированные авиаперевозки в Дальневосточном федеральном округе являются приоритетным направлением. Сообщил, что объем поступивших в Росавиацию заявок от региональных властей на такие перевозки на 2021 год значительный и в настоящее время ведомством формируется перечень субсидированных маршрутов на следующий год.

Учитывая высокую социальную роль воздушного сообщения для жителей Хабаровского края, ожидается, что объем субсидированных маршрутов не будет сокращён и сохранится на прежнем уровне. В то же время Дегтярев прекрасно понимает, что региону необходим и свой парк авиатехники. То, что еле дышало, восстанавливается.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв в ходе встречи с руководством авиакомпании «ЮтЭйр» договорился о возврате трёх вертолётов Ми-8МТВ для их дальнейшей эксплуатации на Дальнем Востоке. Напомним, собственность перевозчика «Хабавиа» сдавалась в аренду по мизерным ставкам, и глава региона в ходе большой пресс-конференции заявил о намерении исправить ситуацию, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Как сообщает пресс-служба правительства края, все три машины будут возвращены в «Хабаровские авиалинии» до конца года и встанут на местные маршруты.

Транспортная доступность в огромном по площади регионе – для людей это крайне важно. Как важен и комфорт, как говорится, на местах, дома.

Глава региона, проанализировав обращения жителей Хабаровского края, которые поступают в его соцсети и во время поездок по муниципальным районам, принял ряд управленческих решений.

- Чаще всего люди жалуются на плохое качество работы управляющих компаний. Деньги жители платят, а результата деятельности тех, кого они наняли управлять своим домом, не видят. Больше всего людей возмущает, что они не знают, за что платят. Считаю, что управляющие организации должны открыто отчитываться о своей работе, - подчеркнул врио Дегтярев. - Не везде есть коммуникация.

Он отдельно отметил, что проведение обязательных ежегодных собраний собственников многоквартирных домов, отчетность управляющих компаний, обсуждение и утверждение видов работ, тарифов на содержание и обслуживание домов должны стать правилами, обязательными к исполнению.

К такой работе коммунальщиков добавляются и тарифы на услуги ЖКХ. Региональная власть готова и дальше сдерживать рост цен на рынке коммунальных услуг.

Правительство Хабаровского края выделит в этом году 4,6 млрд рублей на сдерживание роста платы за коммунальные услуги. Средства пойдут на выплату компенсаций гражданам и возмещение убытков предприятиям за реализацию коммунальных ресурсов по предельным тарифам. Об этом сообщили в краевом министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

- Граждане оплачивают коммунальные услуги по предельным тарифам, которые лишь частично покрывают фактическую стоимость этих услуг. Остальное доплачивают из краевого бюджета, что позволяет снизить финансовую нагрузку для населения, - пояснили в министерстве.

Для ограничения роста платы граждан за отопление и горячую воду глава региона ежегодно утверждает предельные тарифы на тепловую энергию. С 1 июля 2020 года для жителей районов Крайнего Севера такой тариф составляет 1786 руб./Гкал, для других районов – 2744 руб./Гкал. Последний по решению правительства региона не менялся с 2016 года. Таким образом, граждане оплачивают от 17% до 99% от тарифа на тепловую энергию, а всю оставшуюся разницу коммунальным компаниям компенсируют из краевой казны. В этом году на это выделено 2,9 млрд рублей.

Подобная схема действует и для электроэнергии. За электричество жители платят по единым тарифам, установленным Федеральной антимонопольной службой РФ на минимальном уровне. Фактически они оплачивают от 3% до 55% от стоимости электроэнергии, а убытки предприятиям также возмещаются из краевого бюджета, на что в этом году будет направлено почти 1,6 млрд рублей.

Будут в социалке и «живые» деньги, те, что люди получат лично. С января следующего года в Хабаровском крае на четыре процента будут проиндексированы ряд социальных выплат для семей с детьми.

Одна из них – региональный материнский (семейный) капитал, который выплачивается при рождении третьего и последующего ребенка. Ранее соответствующее поручение дал Михаил Дегтярев.

Как сообщили в региональном министерстве социальной защиты населения, краевой материнский капитал на детей, рожденных до 1 января 2019 года, увеличится с 200 тысяч до 208 тысяч рублей, а на детей, рожденных после 1 января 2019 года, - с 250 тысяч до 260 тысяч рублей. В случае если семьи уже частично использовали средства данной меры поддержки, остаток также будет увеличен на четыре процента.

Краевой материнский (семейный) капитал предоставляется с 2011 года. Деньги можно направить на улучшение жилищных условий, в том числе газификацию жилых помещений, принадлежащих гражданам на праве собственности. Также средства могут быть использованы на получение образования ребенком и оплату медицинских услуг для родителей и детей. За это время выплату оформили более 29106 семей, из которых 14016 уже распорядились средствами.

И без Нового года не останемся

Цветные витражи из льда появятся на новогодней площади Ленина в Хабаровске.

Руководитель региона сообщил, что концепция новогоднего оформления площади им. Ленина в Хабаровске уже утверждена. Как и в прошлые годы, разработкой проекта занимался президент Дальневосточной ледовой корпорации, член Союза художников и дизайнеров России Сергей Логинов. По замыслу площадь будет разделена на три тематических территории: детскую игровую зону, зону вокруг главного фонтана и зону главной елки.

- Для детей построят огромный лабиринт, стилизованный под замок, его площадь составит около 800 кв. м, а стены высотой до 2,5 метра дополнят смотровые башни из искусственного снега. Вход будут охранять былинные богатыри, а стены с правого и левого флангов «защитят» пушки с ледовым «боекомплектом». В качестве эксперимента для новогоднего художественного оформления в этом году планируем использовать дополнительные материалы. Так, например, купола смотровых башен хотим сделать из светопропускающего баннера с установленной внутри подсветкой. Окна башен выполним в сложнейшей технике создания цветных витражных окон из льда. По углам лабиринта будут обустроены малые горки и ледовые аттракционы, - рассказал Сергей Логинов.

Посетители смогут сделать фото на память с фигурами Деда Мороза, Снегурочки и символом 2021 года – быком. Они станут частью зоны главной елки, главная идея которой - «Галерея ярких красок лета». Границы этой территории обозначат декоративные ледовые ограждения различной высоты, в которые будут вморожены яркие цветочные букеты, пестрые бабочки и сочные фрукты. Главным украшением станет 20-метровая елка, которую соберут из 190 хвойных деревьев разного размера и декорируют большими яркими шарами и гирляндами.

Зона центрального фонтана будет обрамлена ледовыми балюстрадами с подсветкой в виде арок и вензелей. Традиционные надписи «С Новым годом!» и «С Рождеством!» по обоим краям площади со стороны улиц Гоголя и Пушкина немного отодвинут вглубь площади, подальше от проезжей части. Это позволит избежать налета от выхлопных газов автомобилей. Как отметили в главном управлении внутренней политики края, обустройство зимнего городка на главной краевой площади завершится за неделю до праздника.

А врио рекомендовал главам районов сделать катки в муниципалитетах.

- Это очень хорошее дело. В Хабаровске это уже традиция, многие любят кататься на коньках. Приходят с семьей, проводят время на свежем воздухе. Я и сам с удовольствием покатаюсь, - сказал Дегтярёв.

Евгений Постышев