Хабаровчане могут виртуально водрузить знамя на Рейхстаг

Знаменосцы Победы - так называется проект, который «Бессмертный полк» организовал в 12 городах России. Цель проекта – напомнить о подвиге нашего народа, рассказать о том, как на крышу поверженного рейхстага в Берлине было водружено знамя Победы. И не только Егоровым и Кантарией.

«У каждого флага своя история, у каждой группы людей, их водружавших, - своя судьба. Мы хотим рассказать о всех знаменосцах Победы. Таких групп и таких флагов было несколько десятков, они все равнозначны. Стараемся дать полную информацию. Погружаясь в этот проект, я и сам узнавал много нового», - начинает экскурсию Андрей Белоглазов, руководитель общественной организации «Бессмертный полк России» в Хабаровском крае.

- Торговый центр «Броско Молл» на безвозмездной основе предоставил площадку для проекта и обеспечил бесплатное подключение к источникам электроэнергии, - рассказывает Андрей Белоглазов. - Нам безвозмездно помогают добровольцы «Бессмертного полка».

Организаторы к подаче информации подошли комплексно. Начали с театрализованной постановки – в «землянке военных лет» можно потрогать копии автоматов, примерить сапоги и плащ-палатки, каски и прочее обмундирование.

«У детей популярна наша печка-буржуйка с декоративным огнем и реальными поленьями. Как-то раз, пока взрослые фотографировались и примеряли плащ-палатки, два малыша присели и начали у огня греть ручки, подкладывая время от времени дрова», - улыбается Андрей Белоглазов.

Для молодежи своя фишка - очки дополненной реальности. Надеваешь на голову и погружаешься в последние дни войны: можно пройтись по крыше Рейхстага, водрузить знамя. И далее совершить виртуальную экскурсию, наводя курсор на остальные красные флаги. «Этот участок не только для молодежи. И люди в возрасте уже опробовали. Порой приходилось прерывать показ виртуальной экскурсии – с непривычки у пожилых голова кружилась», - инструктирует Андрей Белоглазов.

Не знаю, со мной такого не было, видимо, крепкая закалка компьютерными играми. Еще в середине 90-х в подобном шлеме в трехмерные игры рубился. Так что без проблем прошел весь уровень.

- Собранная в одном месте информация по знаменам Победы, в виде такой экскурсии, уже дает результат. Как-то подошла группа молодежи. Сначала хихикали и недоумевали. Ходили, фотографировались, читали, смотрели. Мнение изменили, уходили уже достаточно сосредоточенные. Один из них надел очки дополненной реальности и «залип» на полчаса. Его друзья уже давно покинули площадку, а он все «ходил и рассматривал», - делится Андрей Белоглазов.

Рядом развернут стенд с фотографиями участников войны. «Любой желающий может принести к нам электронную копию фотографии своего родственника – участника войны, мы быстро ее распечатаем и разместим, места хватит всем», - заверяет Андрей Белоглазов.

Казалось бы, зачем это все? 75 лет Победе миновали. Следующая круглая дата нескоро. Надо! Я на месте провел блиц-опрос по символу победы советского народа в Великой Отечественной войне. Из шести молодых только один назвал правильно: «Символ победы - знамя Победы». Остальные методом перебора вариантов стали отгадывать - начиная от бессмертного полка и заканчивая георгиевской ленточкой. И опять же только один из шести опрошенных, с подсказками, указал, что именно изображено на знамени Победы.

Так что учиться никогда не поздно. На мой взгляд, на видном месте площадки прямо под хештегом #знаменосцыпобеды надо разместить копию знамени.

Эдуард Попов

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