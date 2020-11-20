В северных районах Хабаровского края снизят цены на отопление

В советское время о БАМе слышала, наверное, вся страна. А сколько людей приезжало строить легендарную ветку! Причем целыми национальными бригадами. Село Алонка, к примеру, возвели молдаване.

После падения СССР некогда процветающие бамовские населенные пункты пришли в упадок. О них словно забыли. Тотальная изношенность инфраструктуры… (а то и ее отсутствие в виде нормального интернета либо мобильной связи). Но если без всемирной паутины можно прожить, то как быть с энергетическими установками? На эту проблему обратил внимание Михаил Дегтярев во время своей рабочей поездки по Верхнебуреинскому и Солнечному районам.

Здания котельных в поселках изношены до предела. Агрегаты работают на угле и мазуте и фактически отапливают только воздух вокруг себя.

«Люди показывают квитанции: только за тепло зимой в одно- или двухкомнатных квартирах им насчитывают от 10 до 15 тысяч рублей. Многие отдают за услуги ЖКХ чуть ли не всю зарплату или пенсию. Так быть не должно», - заявил Михаил Дегтярев.

По мнению главы региона, повышать уровень жизни следует не только (и даже не столько) в крупных городах края, но и в отдаленных районах. Бамовские поселки – не исключение.

Руководителем края обозначены два пути решения вопросов теплоснабжения населенных пунктов. Во-первых, это установка модульных котельных. Данные агрегаты позволят уменьшить затраты на топливо и ремонт сетей, что, как следствие, обеспечит условие для снижения цен. Дегтярев уже поручил профильным структурам разработать план модернизации.

Во-вторых, краевое правительство рассмотрит возможность введения специальных расценок для Верхнебуреинского и Солнечного районов. Сейчас жители этих территорий несправедливо платят столько же, сколько бикинцы и вяземцы.