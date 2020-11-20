В Хабаровском крае отремонтировали «геройские» улицы





На территории региона завершается проект «Улица Победы». Его суть состояла в том, чтобы отремонтировать семь дорог, названных в честь героев Великой Отечественной войны. Одну из них, расположенную в Матвеевке, переименовали недавно. Ранее улица называлась Северная, но потом сельчане предложили ее назвать в честь Героя СССР Михаила Музыкина.

Трассу включили в проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», что позволило отремонтировать ее в кратчайшие сроки. Стоимость модернизации составила 7,5 миллиона рублей.

«Начать ремонт удалось благодаря экономии, которая образовалась по итогам конкурсных процедур. Дорога давно нуждалась в реконструкции: рядом строятся новые дома и детский садик на 110 мест, к тому же она ведет к жилому массиву», - рассказали в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Также в рамках проекта «Улица Победы» были отремонтированы хабаровские улицы Шелеста, Рокоссовского, Бойко-Павлова, Богачева, в Комсомольске-на-Амуре - участок от Орехова до Культурной на проспекте Победы. В общей сложности на реализацию проекта было потрачено 292 миллиона рублей.