Хабаровский «СКА-Нефтяник» идет в группе фаворитов

Набирает обороты чемпионат России по хоккею с мячом среди клубов суперлиги. Хабаровский «СКА-Нефтяник» после победы над «Мурманом» 10:5 успел провести еще два матча на родном льду, но, к сожалению, при пустых трибунах. Вначале была трудовая, но отнюдь не мирная ничья 4:4 со столичными динамовцами, а затем армейцы обыграли строптивый «Строитель» из Сыктывкара – 6:2.

Напомним, что в премьерном матче сезона из-за злосчастного коронавируса не смогли выйти на лед целых пять (!) ведущих игроков «СКА-Нефтяника» - Василий Грановский, Юрий Викулин, Дмитрий Стариков, Павел Рязанцев и Артем Бондаренко. Но сейчас они все в строю.

Разумеется, наши лидеры еще не набрали необходимую форму, но уже тот факт, что они на льду, внушает оптимизм. Жизнь, стало быть, налаживается.

Когда на льду одни чемпионы

Поединок между хабаровчанами и москвичами по-своему был уникальный: ведь встречались два действующих чемпиона страны. Подобная ситуация, напомним, вызвана эпидемиологической обстановкой в стране, не позволившей провести финальный поединок в прошлом сезоне. Но и к началу нынешнего чемпионата пандемия, к сожалению, продолжает бушевать. Влияние этого негативного фактора на команды сказывается по-разному.

Так, например, пик заболеваемости у московских динамовцев остался позади, и на сегодняшний день у «бело-голубых» все в строю. Однако вирус нанес по столичному клубу удар с неожиданной стороны. Домашняя арена динамовцев - спорткомплекс «Крылатское» - отдан под ковидный госпиталь, и это не позволило провести полноценную предсезонную подготовку.

У «СКА-Нефтяника» ситуация гораздо тяжелее. Многие игроки переболели совсем недавно, часть продолжает болеть. Благо, Василий Грановский, Юрий Викулин и Артем Бондаренко, пропустившие премьеру, в отчетном поединке приняли участие.

Правда, как признался после матча наставник «СКА-Нефтяника» Ильяс Хандаев, о том, что Артему Бондаренко медики дали «добро» на участие в игре, сам тренер узнал лишь… за пять минут до предматчевой раскатки. По-хорошему этим хоккеистам следовало бы провести еще некоторое время в восстановительном режиме, но ребята рвались в бой.

- Для меня матч вдвойне тяжелый, так как я пропустил две недели из-за ковида и накануне провел только первую тренировку. Примерно с 70-й минуты был, как говорится, на последнем издыхании, - признался потом Юрий Викулин, для которого, к слову, поединок с динамовцами стал 500-м в чемпионатах страны!

Помог «стандарт»

…Начало встречи прошло при явном преимуществе «Динамо». Уже на третьей минуте Евгений Филиппов забил первый мяч с игры, а затем Роман Дарковский после углового удвоил счет.

К счастью, хабаровчане не пали духом, стали строже действовать в обороне и постепенно выровняли игру. Весьма неожиданно действенным оружием для армейцев стали свободные удары. На 38-й и 42-й минутах их розыгрыши завершились точными ударами Артема Бондаренко и Юрия Викулина.

В начале второй половины встречи еще один свободный реализовал Дмитрий Сидоров, и «СКА-Нефтяник» впервые в матче вышел вперед. А затем Александр Антипов уже с игры забивает четвертый гол.

Увы, удержать достигнутое преимущество хозяева не смогли. Причем сравнять счет динамовцы смоги после розыгрыша угловых.

Когда же истекали последние секунды добавленного времени, московские хоккеисты пошли в свою последнюю атаку. Прерывая верховую передачу гостей, в своей штрафной площадке высоко выпрыгнул Василий Грановский, и мяч, задев шлем нашего капитан, поменял направление полета.

Арбитры фиксируют неправильную остановку мяча и назначают пенальти. К счастью для хозяев, динамовец Евгений Филиппов промахивается с 12-метровой отметки. А спустя несколько секунд звучит финальный свисток. Ничья - 4:4.

- Начали неплохо, повели 2:0, - прокомментировал завершившуюся встречу главный тренер «Динамо» Евгений Иванушкин, - потом или успокоились, или какой-то провал случился. Пропустили три гола со свободных, из-за радиуса. При счете 2:4 включились в игру, сравняли счет и, забей пенальти на последней минуте, могли уехать домой с тремя очками.

- За игру я всем выставил «пятерки», - поведал после матча Ильяс Хандаев. - Ребята молодцы, они выполнили ту установку. Да, были моменты, когда команда играла в непривычный для нее хоккей. И это могло принести нам результат. Где-то мы не попали в створ ворот, где-то защитники соперника хорошо сыграли, но сам факт того, что ребята делали то, о чем мы их просили, меня очень порадовал.

«Строителю» указали его место

Теперь поговорим о матче со «Строителем». Пожалуй, впервые за много лет команда из столицы Республики Коми приехала в гости к армейцам в качестве… одного из лидеров, обыграв на старте (причем в гостях) ульяновскую «Волгу» и казанский «Ак Барс-Динамо». Но не все коту масленица: чемпион России одолел строптивых гостей – 6:2.

Кстати, в матче со «Строителем» наши хоккеисты впервые в нынешнем сезоне могли заявить оптимальный состав. Наконец-то на лед вышли нападающий Павел Рязанцев и полузащитник Дмитрий Стариков. Однако они, как и другие недавно переболевшие игроки «СКА-Нефтяника», находятся отнюдь не в лучшей физической форме. Тем не менее уже одно присутствие грозного бомбардира Рязанцева наводит ужас на соперника. А уж когда Павел наберет форму… Тогда мало никому не покажется!

…Хозяева начали встречу в привычной для себя атакующей манере. Уже на второй минуте после удара Юрия Шардакова мяч угодил в штангу ворот «Строителя». А еще через три минуты счет был открыт: голкипер гостей Максим Шакиров не сумел зафиксировать мяч после дальнего удара Михаила Тюко, и подоспевший Артем Бондаренко, находясь в окружении шестерых соперников, поразил ворота.

За четыре минуты до перерыва «СКА-Нефтяник» забил второй гол. Вратарь гостей отбил мяч после дальнего удара Дмитрия Сидорова, но всех опередил Туомас Мяяття, четко сыгравший на добивании. Впрочем, на последних секундах первого тайма «Строитель» сумел реализовать угловой и сократил разрыв в счете до минимума.

Второй тайм начался при преимуществе хабаровчан 2:1. Вскоре «СКА-Нефтяник» увеличил преимущество в счете за счет розыгрыша угловых. Юрий Шардаков прямым ударом, а Павел Рязанцев с добивания довели счет до 4:1.

За двенадцать минут до финального свистка «Строитель» один гол отыграл, но это был последний успех гостей в этой встрече. В концовке матча они явно подсели физически и два точных дальних удара Павла Рязанцева и Артема Бондаренко принесли «СКА-Нефтянику» ожидаемую, но очень необходимую победу - 6:2.

- К сожалению, нас хватило только на полтора тайма, - подвел итог завершившемуся поединку тренер «Строителя» Александр Мальцев, который в отсутствие заболевшего Павла Франца исполняет обязанности наставника. - «СКА-Нефтяник», конечно, помастеровитее в плане индивидуальных действий. При счете 4:2 у нас были еще моменты, но пятый гол решил исход матча в пользу хозяев.

- На предматчевой установке мы говорили, что «Строитель» - очень организованная команда, - это уже мнение Ильяса Хандаева. - Мы ожидали, что вся игра соперника будет построена на контратаках, и столкнулись с массированной обороной соперника. Хорошо, что забили быстрый гол. Правда, окончательно дожали гостей уже во втором тайме.

После трех сыгранных матчей «СКА-Нефтяник» делит третье-четвертое места в турнирной таблице с московским «Динамо» - у обоих клубов в активе по семь очков. 17 ноября в заключительном матче первой домашней серии армейцы принимали кировскую «Родину». Далее нашу команду ждет выезд по маршруту Архангельск – Нижний Новгород – Красноярск – Кемерово.

Владислав Махов

Назначена новая дата проведения матча за Суперкубок России, который должны были разыграть "СКА-Нефтяник" и московское «Динамо» еще 1 ноября. Но из-за вспышки коронавируса среди игроков хабаровчан матч был отменен и теперь состоится 7 января 2021 года и вновь в Хабаровске. Правда, пока не ясно – со зрителями или без.