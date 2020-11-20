В Хабаровском крае обычный лесничий стал миллионером

Нет, мужчина не выиграл в лотерею и не нашел клад. Просто закрывал глаза на беспредел, творящийся на подведомственной ему территории. Вот как это происходило.

В районе имени Полины Осипенко работает золотодобывающее предприятие. Его руководитель не очень хотел, чтобы лесничий Амгуньского лесничества привлекал его за нарушения законодательства РФ в сфере добычи руд и песков драгоценных металлов. Поэтому главный старатель в течение 2017-2019 годов передал специалисту по защите леса в общей сложности более девятисот тысяч рублей.

Однако шила в мешке не утаишь. Делишки руководителя золотодобывающего предприятия стали известны органам. По факту дачи взятки возбуждено уголовное дело. Оно уже направлено в суд. Расследование уголовного дела в отношении лесничего, обвиняемого в получении взятки, продолжается.