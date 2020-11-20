Бывший хабаровский подполковник взял гектары и занялся «пчелотерапией»

Семья подполковника в запасе из Хабаровска Сергея Суровцева стала обладателем трех дальневосточных гектаров в селе Кругликово района имени Лазо. Основным направлением фермер выбрал пчеловодство. Параллельно занимается заготовкой целебных трав, березового сока, кипрея, производством домашней косметики на основе природных компонентов.

- Перед тем как принять решение уйти со службы, я стал задумываться о том, что могу сделать еще в этой жизни. Да, армия многое дала: определенный уровень самосознания, образование, профессиональные навыки. Но чтобы остаться служить, надо отдаваться этому делу без остатка: это когда уходишь из дома еще темно, приходишь уже темно. А жизнь проходит. И захотелось мне попробовать реализоваться в другом деле, потянуло на природу. Дед, сельский учитель, привил любовь к лесу, реке, к травам, деревьям, и все эти образы всю жизнь во мне были, - говорит Сергей.

Когда ушел из армии, сделал перерыв, чтобы решить, чем дальше заниматься, боялся ошибиться. Его не пугало, что не сможет обеспечить свою семью с четырьмя детьми: накопления какие-то были, подработку найдет, опять же - военная пенсия. Встретил Владимира Токарева, который открыл ему удивительный мир пчеловодства, стал наставником. Три года осваивал профессию с нуля. Но сначала вместе с Владимиром занялись заготовкой кипрея, в простонародье иван-чая: разработали технологию, придумали разные приспособления, действовали методом проб и ошибок, но дело пошло. Производственная деятельность стала затягивать.

Постепенно Суровцев пришел к верному для себя решению: дикоросы, пчеловодство. Как раз заработала программа о «дальневосточном гектаре», и подполковник в запасе, особо не размышляя, оформил около трех гектаров на себя и родных. Приступил к развитию территории. Повезло, что участок Сергея Борисовича располагается рядом с дорогами: недалеко федеральная трасса, железная дорога, проведено электричество.

Оборудовал пасеку, поставил контейнеры, которые стали и производственными помещениями, и местом для переработки, заготовки и хранения произведенной продукции, соорудил омшаник, построил домик. Начинал с восьми ульев, сейчас их уже 100. Продавал мед, а деньги снова вкладывал в дело. Одновременно занимается заготовкой лекарственных трав, сушит и ферментирует их сам.

Сергей, понимая, что мало заниматься только производством меда, стал осваивать селекцию пчел, чтобы улучшить породистые качества насекомых. Применяет метод систематической подкормки, что даёт повод пчеле развиваться интенсивнее. Увлёкся американо-канадским методом – это многокорпусная система, которая намного эффективнее для пчеловодства.

- Да, риски в любой сельхоздеятельности велики, я это знаю. В пчеловодстве в том числе. Пчелы болеют, гибнут целыми семьями, но я и к этому уже готов, со временем научился решать все эти проблемы. Медосбор также зависит от погоды, бывают урожайные, а бывают неурожайные сезоны.

Суровцев – постоянный участник ярмарок. Сам стоит за прилавком. В вышитой русской рубахе, с самоваром, бубликами. Желающих угощает чаем и много рассказывает о ценных качествах меда.

- У меня есть свое представление о том, что такое русская ярмарка, мне эти традиции близки. Это же не только продать товар, а на других посмотреть, себя показать. Балагурю, шучу. В свое время пригласил на ярмарку в медовый спас профессиональных певцов и гармонистов, поздравляли пчеловодов с праздником.

Сейчас Сергей ищет человека, с которым можно на партнерских условиях развивать бизнес. От объединения усилий должна увеличиться эффективность, в этом суть кооперации. Идеальный вариант – пасечник организует работу и передает на перерабатывающее предприятие рамки с медом. Первый этап – создание пасеки – он прошел, сейчас нужно наращивать объемы.

Супруга Юлия занимается изготовлением и реализацией косметических средств по уходу за телом и домом на основе меда, лекарственных трав, продуктов пчеловодства. Например, в арсенале средств можно увидеть крем из пчелиного воска или зубную пасту на основе смолы. Многие, попробовав продукцию, становятся постоянными клиентами. Ассортимент расширяется. Дети – Ульяна, Глафира, Ярослав, Стефан – тоже помогают отцу.

- Конечно, каждый из моих детей выберет свой путь в жизни. Одна из дочерей поступила на факультет журналистики, вторая учится на художника, мальчишки еще маленькие. Но уже сейчас старшим говорю: если в будущем вы захотите иметь свое дело, то лучше начинать с платформы, созданной родителями, помогая им и попутно осваивая навыки организации, взаимодействия с людьми, умение решать разные производственные вопросы. Это все пригодится, когда вы захотите реализовать свое направление, - говорит Сергей Борисович.

Три года назад в номинации «Лучший гектар» за самую эффективную и оригинальную реализацию освоения «дальневосточного гектара» Суровцев получил премию «Звезда Дальнего Востока». За проект по созданию пасеки, организации сбора и переработки дикоросов. Для фермера это признание, ведь конкурс выявляет самые яркие и перспективные проекты.

И для него главное, что в Москву он возил мед, где его распробовали и по достоинству оценили. На Дальневосточной ярмарке на Тверской площади и в экспозиции Хабаровского края он также продавал иван-чай, ферментированные листья дикой малины и сушеный папоротник. Иван-чай он и сейчас заготавливает, урожай - несколько центнеров. Продукция Сергея была представлена также на V Восточном экономическом форуме.

Конечно, не сразу и не у всех получается успешно освоить «дальневосточный гектар», рассуждает Сергей. В любом бизнесе нужно быть не только профессионалом, а быть преданным делу, отдавать себя на все 100 процентов.

- Когда городской житель берет гектар, начинает заниматься сельским хозяйством, для него это означает круто изменить свою жизнь. Во-первых, он должен пройти непростой этап адаптации. А в процессе освоения нового дела нужно не просто шагнуть на следующую ступеньку, а вскарабкаться, потом еще на одну и так далее. И ни в коем случае не стоять на месте. Занимаясь пчеловодством, я понял для себя, что такие ступеньки, на которые надо карабкаться, будут у меня до конца жизни. Но я себя переформатировал, за все это время меняется восприятие очень многих вещей. Вложить деньги – мало, надо к каждой вложенной копеечке прикладывать свой труд, и не сегодня-завтра, а всегда, - считает Сергей.

По словам Суровцева, он постоянно учится. Ему пришлось прочитать много литературы по пчеловодству, было немало учителей, у которых набирался опыта и продолжает осваивать ремесло. Производство – дело непростое, так же, как и реализация. Здесь надо проявлять еще какую активность: создавать клиентскую базу, участвовать во всех ярмарках, продвигать товар в соцсетях. Не нужно стесняться обзванивать людей, опрашивать на предмет качества, что называется продвигать правильный продукт.

Суровцев постоянно совершенствует сбыт, всегда прогнозирует что ожидает, активно изучает возможности электронных площадок не только российского, но и международного уровня. Например, он готовится выставить товар на международной торговой площадке "Этси". Сейчас у него есть торговые места в «Фермерском дворике», в «Экодоме».

- Пока земли для развития моего направления хватает. Но в будущем, не исключено, что появится потребность в приобретении гектаров для выездной кочевки пчел, чтобы выезжать во время цветения основного медоноса – липы. Есть идеи по развитию новых направлений, - говорит Суровцев.

На пасеке Суровцев построил дом для оздоровления. Помещение, в котором оборудован лежак, совмещено… с пчелиным ульем. Пчелы, конечно, изолированы. Любой желающий может прийти туда, отдохнуть и одновременно получить заряд здоровья от насекомых. Фермер называет это пчелотерапией. Оздоровительный эффект дает прополис, которым пропитан воздух, да и сами пчелы. У людей такое времяпрепровождение пользуется спросом. Сергей рассчитывает, что средства, вырученные с аренды домика, он пустит на другие проекты.

Юлия Рудакова

Подробнее на портале tvoidv.ru