Хабаровский Центр занятости закупил оборудование для инвалидов

Краевой Центр занятости населения Хабаровска и Хабаровского района в рамках программы «Доступная среда» произвел закупку специализированного оборудования для тех, кто имеет инвалидность по слуху и зрению.

Использование нового оборудования позволит повысить качество предоставления государственных услуг в сфере занятости, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Накануне новое оборудование специалисты центра успешно протестировали при участии одного из посетителей.

«Индивидуальное рабочее место представляет собой информационно-коммуникационную панель для помощи слабослышащим и глухим людям в коммуникации и получении информации. В приборе предусмотрена функция чтения и написания текстовых сообщений на сенсорном дисплее панели, а также обмена сообщениями по беспроводному каналу коммуникации с планшетом сотрудника учреждения», — отметили в комитете по труду и занятости населения края.

Специализированное рабочее место предусматривает возможность работы пользователя со звуковой, графической, текстовой и печатной информацией при помощи персонального компьютера с установленным набором специализированных программ.

Специалисты центра отмечают, что новое оборудование востребовано.

С начала года с просьбой о трудоустройстве обратилось 32 человека, имеющих инвалидность по слуху. Трудоустроено 7 человек.

Трудоустройство происходит по различным профессиям, начиная от сферы торговли (фасовщики, разнорабочие, грузчики и др.) и заканчивая инженерами и бухгалтерами.