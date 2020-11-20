В выходные хабаровчан привьют от гриппа

На днях в Хабаровск было доставлено 120 тысяч доз противогриппозной вакцины

В ближайшее время препарат распределят между поликлиниками всего региона, но большая часть из поступившей партии будет направлена в учреждения краевой столицы.

«На сегодняшний день случаев заболевания гриппом в Хабаровске пока не зарегистрировано, но наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка с ОРВИ, COVID-19 и внебольничной пневмонией, поэтому горожанам следует соблюдать масочный режим, тщательно мыть руки, использовать антисептики, избегать мест массового скопления людей – чтобы обезопасить себя от заражения вирусными инфекциями», — рассказала заместитель начальника городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Татьяна Скорик.

В связи с тем, что плановые прививочные кампании в поликлиниках приостановлены, вакцинировать население будут в мобильном пункте, который развернется на территории ТЦ «Южный парк» 21 и 22 ноября с 10.00 до 17.00. Сделать прививку смогут все желающие, достигшие 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт и медицинской полис ОМС.