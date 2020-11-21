Коронавирус в Хабаровском крае: одна смерть и почти триста новых больных

За минувшие сутки в регионе выявлено 298 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает минздрав Хабаровского края.

298 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровел 301 человек. При этом зарегистрирован 1 летальный случай за прошедшие сутки.

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 3 тыс 227 коек. Свободно 496. На лечении находятся 25 тяжелых пациентов, 24 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего на лечении находится 6970 человека. В том числе 2731 стационарно, 4239 – амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 21 тыс 344 случаев Covid-19. 14 тыс 224 человека выздоровело.