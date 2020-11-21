Протестующих в Хабаровске — менее двухсот человек — мэрия

Количество незаконно митингующих у здания правительства Хабаровского края по субботам продолжает снижаться, сообщает пресс-служба мэрии Хабаровска.

В несанкционированной акции на площади Ленина в Хабаровске сегодня приняли участие по-прежнему менее 200 человек. Они находятся здесь в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением COVID-19, и введенных ограничений на проведение массовых мероприятий.

Из-за пандемии коронавируса в крае продолжает действовать обязательный масочный режим, рекомендовано соблюдение социальной дистанции, поэтому все митингующие остаются под пристальным вниманием силовых структур.

Отметим, что только за период с 13 по 20 ноября судебными органами рассмотрено 23 дела по фактам нарушения общественного порядка. Судами назначено 11 штрафов на общую сумму в 125 тысяч рублей, один штраф — с изъятием транспортного средства, семь административных арестов на срок от 2 до 7 суток.

Сотрудниками ГИБДД вручено 24 предостережения автовладельцам о недопустимости участия в несогласованных мероприятиях. Продолжается работа по анализу данных систем видеофиксации.