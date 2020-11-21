У хабаровских ковид-добровольцев появилась «горячая линия»

Городской штаб добровольцев открыл call-center для самоизолировавшихся, сообщает пресс-служба мэрии Хабаровска.

Чтобы попросить о помощи, надо зайти на сайт https://dh27.ru/. Далее в меню, расположенном справа, выбрать пункт «Оставить просьбу о помощи» и заполнить заявку с указанием телефона во всплывающем окне.

«Call-center работает с 22 октября. За это время мы обработали и оказали помощь по 100 заявкам. В основном люди просят добровольцев помочь с покупкой продуктов или медикаментов, но бывает, что пожилым хабаровчанам просто хочется просто поговорить, и в этом мы им тоже не отказываем», — рассказал руководитель городского штаба добровольцев Александр Чигирев.

Сейчас на помощь людям, находящимся на самоизоляции, готовы прийти полсотни добровольцев. В случае роста числа обращений от горожан, количество активистов может быть увеличено. Сделать заявку о помощи помимо сайта можно по телефону 467-061 или в What’s App по номеру +7(924)210-90-99.