Хабаровский край получит более 300 млн рублей на благоустройство

Реализация нацпроекта «Жилье и городская среда» продолжится в Хабаровском крае и в следующем году. На благоустройство общественных территорий регион получит 336 млн рублей из федерального бюджета.

Большую часть денег передадут Хабаровску и Комсомольску-на-Амуре, где предстоит отремонтировать 10 мест, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Все территории в этих городах выбрали жители на рейтинговом голосовании. Голосование проходило в онлайн-формате. На ремонт краевая столица получит более 67 млн рублей, а город Юности – почти 56 млн рублей», — рассказали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.

В план благоустройства по Хабаровску вновь вошли скверы, расположенные в разных частях города: на Уссурийском бульваре, улицах Ленинградской, Тихоокеанской и Синельникова. Особенно выделяется среди них сквер русских сказок в парке «Северный». Там по индивидуальному дизайн-проекту планируется установить композиции и фигуры различных сказочных персонажей. При этом все прочие элементы благоустройства: от покрытия дорожек до лавочек и фонарей, также будут стилизованы под мир, созданный в произведениях русского народного творчества.

В Комсомольске-на-Амуре в 2021 году благоустроят два сквера, две площадки перед многоквартирными домами и пешеходную зону. Один из скверов расположен в спальном районе города вдоль Магистрального шоссе, активная застройка которого велась в 80-х годах прошлого века.

Вытянутая территория, расположенная между жилыми домами, получила статус сквера, но о каком-либо его благоустройстве тогда речи не шло. Теперь же в этом месте планируют замостить брусчаткой дорожки, провести освещение и установить разные скамьи и лавки, в том числе для маломобильных граждан. Для защиты от ветра в сквере высадят кустарник «Живая изгородь», а от вандалов установят систему видеонаблюдения. Этот проект уже одобрен жителями города.

Напомним, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» по линии национального проекта «Жилье и городская среда» реализуется в Хабаровском крае с 2019 года. В прошлом году в регионе благоустроили 137 общественных территорий, до конца 2020 года приведут в порядок 118, а в 2021 году – еще 102. Всего до 2024 года в крае отремонтируют не менее 445 площадок.