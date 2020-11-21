Из Хабаровского края прекратится экспорт необработанного леса

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев осмотрел мощности двух крупных предприятий, которые заготавливают и перерабатывают древесину в Солнечном районе.

«Президент страны поставил задачу – прекратить экспорт необработанного леса к 1 января 2022 года. В Хабаровском крае есть предприятия, способные с этим справиться. Они изначально нацелены на развитие глубокой переработки, на то, чтобы производство было практически полностью безотходным. Возникают моменты, в которых им необходима поддержка краевой власти», - сказал Михаил Дегтярев.

Глава региона также добавил, что бизнес должен помнить о своей социальной нагрузке: создании рабочих мест, уплате налогов, помощи в соцпроектах. Так, резидент ТОСЭР «Комсомольск» ООО «Логистик Лес» (поселок Березовый) организовал 238 рабочих мест и инвестировал в экономику края 738 миллионов рублей. Завод рассчитан на выпуск 150 тысяч кубометров пиломатериалов и 84 тысяч тонн топливных гранул ежегодно.

Дегтярев также посетил филиал АО «РФП – Лесозаготовка» (поселок Эворон). Предприятие занимается заготовкой и распиловкой древесины, на нем работает 393 человека.