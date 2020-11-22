Карантин вводится в Чумикане с 22 ноября

Соответствующее постановление краевого правительства подписал руководитель региона Михаил Дегтярев, сообщает пресс-служба регионального кабмина.

С 22 ноября в Чумикане объявлен карантин. Вводится запрет на выезд граждан из Чумикана. Покинуть село можно будет только после двухнедельного карантина. Приостанавливается работа организаций всех форм собственности, кроме тех, которые обеспечивают жизнедеятельность населенного пункта и определены указом президента.

Школьники Чумикана переводятся на дистанционное обучение. Для граждан старше 65 лет вводится обязательный режим самоизоляции. В связи с этим работающие пенсионеры смогут оформить больничный.

Обязательным является масочный режим и соблюдение социальной дистанции (не менее 1,5 метров). В Чумикане будет проведена дезинфекция админстративных зданий, общественных помещений, магазинов.

Карантин будет действоват в Тугуро-Чумиканском районе до особого распоряжения. Минздраву края поручено оказать обеспечение медицинской помощи населению. Также необходимо разработать схему маршрутизации пациентов с учетом труднодоступности Тугуро-Чумиканского района.