В хабаровскую больницу привезли мобильную искусственную почку

Аппарат Diapact CRRT поступил в реанимационное отделение хабаровского перинатального центра. Он выполняет функцию почек, очищая кровь пациентов от токсинов. Это крайне важно при, например, острой почечной недостаточности или интоксикации во время послеродового периода.

Мобильная искусственная почка позволит снизить смертность женщин. Каждый год со всего края в перинатальный центр поступает до тридцати женщин с тяжелыми осложнениями беременности и родов. В таких случаях из-за повреждений почек уровень смертности может достигать семидесяти процентов.

Diapact CRRT позволит быстрее восстановить функцию почек. Аппарат был оперативно доставлен в Хабаровск по поручению врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.