Коронавирус в Хабаровском крае: одна смерть и 307 новых случаев заражения

307 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выздоровело 287 человек. При этом зарегистрирован 1 летальный случай.

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 3 тыс 227 коек. Свободно 544. На лечении находится 29 тяжелых пациентов. 28 человек подключено к аппаратам ИВЛ.

Всего на лечении находится 6 тыс 989 человек. В том числе 2 тыс 683 стационарно, 4 тыс 306 – амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирована 21 тыс 651 случай Covid-19. 14 тыс 511 человек выздоровело.