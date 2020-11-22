Правительство России расширило список туроператоров для выплаты субсидий

Председатель правительства Михаил Мишустин внёс изменения в правила предоставления субсидий туроператорам на возмещение затрат, связанных с коронавирусом, сообщает официальный портал кабмина.

Туристическая отрасль оказалась в числе пострадавших из-за пандемии, поэтому Правительство приняло решение её поддержать. На эти цели было выделено 3,5 млрд рублей. Субсидии были предназначены для частичного возмещения стоимости невозвратных билетов и компенсации затрат на вывоз туристов из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Но не все операторы, как показала практика, смогли ими воспользоваться. В правилах предоставления господдержки было условие, что субсидия предоставляется только тем участникам отрасли, которые вывозили туристов в течение двух недель после официального введения ограничений в стране пребывания. Но на деле туроператоры, следуя рекомендациям Роспотребнадзора, начали возвращать россиян с заграничных курортов раньше. Чтобы они также могли получить субсидии, было принято решение скорректировать правила предоставления господдержки.

Теперь туроператорам будут возмещаться расходы по возврату туристов за период с 24 января по 30 марта 2020 года без привязки к дате официального введения ограничений в той или иной стране.