В Хабаровском крае — 310 новых больных коронавирусом

Общее число заболевших за время пандемии — почти 22 тыс. человек.

310 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 106 человек. При этом летальных случаев не зарегистрировано, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 3 тыс. 227 коек. Свободно около 450. На лечении находится 29 тяжелых пациентов. 27 человек подключено к аппаратам ИВЛ.

Всего на лечении находится 7 тыс. 193 человека. В том числе 2 тыс. 776 стационарно, 4 тыс. 417 – амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирована 21 тыс. 961 случай Covid-19. 14 тыс. 617 человек выздоровело.