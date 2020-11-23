За гибель мужчины и ребенка хабаровчанин получил 9 лет

Находясь за рулем своей машины, нетрезвый автолюбитель выехал за пределы проезжей части и сбил людей.

Заместитель прокурора Хабаровского края Александр Щербаков поддержал государственное обвинение в отношении гражданина, сбившего на своем автомобиле мужчину и его сына на остановке «Павловича» в г. Хабаровске (п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ).

Судом установлено, что 6 июня текущего года водитель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь с превышением установленных скоростных ограничений, не справился с управлением, не остановился на запрещающий сигнал светофора, выехал за пределы проезжей части, после опрокидывания автомобиля на крышу совершил наезд на мужчину с 5‑летним ребенком, ожидавших автобус. От полученных травм оба пешехода скончались.

Обвиняемый вину в совершении преступлений признал.

Суд приговорил его к наказанию в виде лишения свободы сроком 9 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.



