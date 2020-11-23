Муниципальный дозвон: обновленная система по борьбе с объявлениями достала абонентов

В систему «Автодозвон» в Хабаровске включены 144 телефонных номера, сообщает пресс-служба мэрии краевого центра

С помощью специального программного комплекса муниципалитет намерен бороться с незаконными объявлениями и сократить количество «визуального мусора» на улицах города.

Как рассказал начальник городского управления информационных технологий Вадим Варады, «Автодозвон» предназначен для борьбы с нелегальной рекламой, размещаемой по всему краевому центру: на фонарных столбах, фасадах зданий, в подземных переходах и даже на деревьях. Сейчас телефоны для включения в систему собираются во всех районах города.

После того, как номер внесен в базу, на него в автоматическом режиме начинает поступать звонок. Если абонент снял трубку, ему предлагается прослушать сообщение с информацией о совершенном нарушении правил благоустройства и необходимости ликвидировать незаконную рекламу.

«На сегодняшний день «Автодозвон» совершает вызовы на 144 номера. Звонки поступают с интервалом раз в пять минут каждый будний день с 9.00 до 18.00. Система доказала свою эффективность. С первых дней работы комплекса в городское управление административно-технического контроля, уполномоченное привлекать граждан и организации к административной ответственности за нарушения правил благоустройства, поступило 168 обращений от абонентов, к которым поступали звонки. В частности, интересовались, что нужно сделать, чтобы они прекратились», — отмечает Вадим Варады.

Также он отметил, что сейчас звонки на номера владельцев незаконной рекламы поступают со 100 разных номеров, что значительно усложняет процесс добавления всех их в «черных список».

«Сейчас из системы исключены данные семи абонентов — тех, кто убрал свои нелегальные объявления с улиц. Один из них, кстати, в виде наглядного примера продемонстрировал два мешка снятых рекламных листков», — добавил Вадим Варады.

Напомним, что масштабные работы по ликвидации «визуального мусора» в краевой столице ведутся с начала октября по поручению мэра Хабаровска Сергея Кравчука.

В них задействованы сотрудники жилищных организаций, предприятий благоустройства, полицейские, общественники и энергетики. Общими усилиями удалось ликвидировать несколько тысяч листовок, размещенных на фасадах зданий, опорах линий электропередач, тепловых сетях, трансформаторных подстанциях, деревьях и других объектах.