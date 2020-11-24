В Хабаровском крае продолжают спасать бизнес

Больше всего от пандемии пострадала сфера общественного питания – за девять месяцев текущего года ее показатели составили 68,3%. Снизился и оборот розничной торговли (индекс составил 96,1% за период с января по сентябрь по сравнению с прошлым годом). Такие цифры были приведены на правительственном заседании, посвященному диалогу с бизнесом.

Одной из ключевых тем мероприятия стало удержание позиций сектора общепита и розничной торговли с целью их дальнейшего восстановления.

«Нельзя допустить очередной локдаун. Если мы еще раз его объявим, то практически потеряем отрасль общественного питания и восстановить ее будет очень трудно, практически невозможно. Нужно сделать все, чтобы совместно с бизнесом сохранить отрасль», – подчеркнул зампред правительства края – министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Александр Шкурин.

Участники заседания решили тщательно проанализировать деятельность предприятий сферы общественного питания в условиях пандемии, оценить ситуацию в туристической отрасли. Также принято решение направить в федеральный Минэкономразвития предложение о продлении срока приема заявлений от налогоплательщиков для получения отсрочки по налогам 1 февраля 2021 года.

Напомним, что на территории региона действует около семи тысяч предприятий торговли, более тысячи компаний, занимающихся общественным питанием и более 2,8 тысяч организаций бытового обслуживания.



