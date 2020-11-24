В Хабаровском крае построят станцию очистки воды

В селе Красицкое (Вяземский район) будет построена станция водоподготовки. Ее производительность составит 240 кубометров в сутки. Объект планируется возвести уже в следующем году. Стоимость постройки составляет 17,7 миллионов рублей. Большую часть этих средств край получит из федерального бюджета по нацпроекту «Экология».

«Вода подземного источника, который используется для водоснабжения села Красицкое, содержит соединения железа и марганца в концентрации, превышающей предельные значения, установленные санитарными нормами. Строительство станции водоподготовки позволит привести показатели качества воды в соответствие с нормами. Водой питьевого качества будет обеспечено более 500 человек», - рассказали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.

В Красицком есть подземный источник. Станция станет очищать и обеззараживать воду из родника. Напомним, что благодаря нацпроекту «Экология» в селе Гаровка-1 также был построен водовод.