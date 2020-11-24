Жительница Хабаровского края погибла из-за грязи в квартире

В апреле текущего года житель поселка Заветы Ильича поссорился со своей сожительницей. Мужчина был недоволен тем, что в квартире грязь, бардак и тараканы. Во всем виноватой он посчитал женщину.

Та, в свою очередь, заявила о равнодушном отношении к уборке. Мужчина разозлился и сильно избил нехранительницу очага. От полученных травм сожительница скончалась.

На суде заветинец признал свою вину. Его приговорили к 10 годам и одному месяцу в колонии особого режима. Стоит отметить, что ранее мужчина уже отбывал наказание за убийство.