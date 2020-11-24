Дегтярев пришел на выручку замерзающему Приморскому краю

В Приморском крае сильнейший природный катаклизм. Десятки тысяч людей сидят без света, воды и отопления. Из-за обледеневшего моста запретили проезд на остров Русский. Соцсети облетело видео, где на припаркованный автомобиль, который его владелец чистил от льда, рухнула бетонная плита, разбив машину вдребезги (водитель, к счастью, не пострадал).

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, осознавая, что дальневосточные регионы должны помогать друг другу в беде, направил на помощь нашим соседям три передвижные электростанции. Дизель-генераторы мощностью 100, 120 и 200 кВт были выделены из резервного фонда правительства Хабаровского края. Благодаря этим машинам, в Приморье специалисты быстрее восстановят электроснабжение.

Не стоит сомневаться, что если наш край окажется не способен справиться со стихией, то и нам помогут остальные регионы. Михаил Дегтярев же доказал, что всего за несколько месяцев стал настоящим дальневосточником – человеком, готовым отозваться на любую беду и прийти на помощь.