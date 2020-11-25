Стоимость вакцины от коронавируса будет регулировать государство

Премьер Михаил Мишустин распорядился включить вакцины от коронавируса в перечень жизненно важных препаратов, сообщает портал кабмина.

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнится 25 новыми наименованиями, включая вакцины от коронавируса. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулируются государством. Кроме того, такие препараты выдаются бесплатно льготникам. Поэтому чем быстрее лекарство появляется в этом списке, тем доступнее оно для граждан.

С 2021 года перечень будет расширен до 788 препаратов. При этом вакцины от коронавируса в список внесут чуть раньше – в начале декабря 2020 года. Это обеспечит их доступность.

Этим же распоряжением расширяется перечень препаратов для лечения высокозатратных нозологий. В него войдут четыре новых лекарства, необходимых пациентам с рассеянным склерозом, гемофилией и болезнью Гоше. Это талиглюцераза альфа, окрелизумаб, симоктоког альфа и эмицизумаб.



