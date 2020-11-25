Федерация выделила Хабаровскому краю почти полмиллиарда рублей

Деньги нужны, чтобы сбалансировать доходы региональной казны в условиях ухудшения экономической обстановки из-за распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Более 450 млн рублей финансовой помощи получит Хабаровский край, размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов регионального бюджета.

Напомним, в августе Хабаровскому краю был перечислен второй транш в размере более 1,3 млрд рублей.

По сообщению федерального министерства финансов, всего регионам перечислены дотации в объеме 80 млрд рублей для компенсации снижения их доходов в связи с пандемией. Средства направлены 39 субъектам, а также городу Байконур для обеспечения выполнения ими социальных обязательств.