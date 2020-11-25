Жительница Хабаровского края выиграла 150 тысяч рублей за экологию

В селе Нижнетамбовское (Комсомольский район) уже не один год действует волонтерский отряд «Подсолнух». Ребята регулярно занимаются очисткой своего населенного пункта от мусора, проводят акции по уборке берега Амура и детских игровых площадок. Только за последние два года добровольцы провели 18 экологических субботников.

Общественники собрали и вывезли более трех тонн хлама, очистили береговую территорию рек Амур и Хальзан протяженностью свыше пяти километров, высадили более 50 саженцев деревьев.

Одной из ярких активистов отряда является студентка Хабаровского педагогического колледжа Кристина Петрова. Она победила на Всероссийском экологическом конкурсе «Планета - наше достояние», которая прошла в Москве на площадке Общественной палаты России.

«На конкурсе в Москве я презентовала опыт отряда. Очень радостно, что наши инициативы не остаются незамеченными и формируют у людей культуру бережного отношения к окружающей среде. Особое внимание мы уделяем приобщению к волонтерскому движению дошкольников. Отряд постоянно пополняется новыми участниками, и на сегодняшний день в нем насчитывается уже более ста человек», - рассказала Кристина Петрова.

Девушка заняла первое место в номинации «Социальная реклама об экологии». Ей вручили сертификат на сумму 150 тысяч рублей. Он будет потрачен для благоустройства средней школы села Нижнетамбовское.