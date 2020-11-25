Хабаровские депутаты не могут определиться с партийной ориентацией

Самое нежное создание на Земле – это депутат обыкновенный хабаровской городской думы. По сравнению с данным биологическим видом одуванчик, разлетающийся ворсинками от легкого ветерка, кажется железной арматуриной. Депутат может творить чудеса – принимать хорошие законы и регулярно выполнять наказы избирателей, но только когда его никто не трогает. Однако хабаровский подвид парламентария обыкновенного никак не защищен от стихийный сил.

Ему, бедному, мешает все. Вот в марте 2020 года жители бараков на проспекте 60-летия Октября вышли на митинг. Невмоготу уже, дескать, жить в халупах. Позвали протестующие и народных избранников разного уровня важности. Прибыл, в том числе, председатель хабаровской городской думы Михаил Сидоров (партия ЛДПР). Сначала пытался сказать что-то очень хорошее и ободряющее. Но пикетчики оказались матерыми и вместо слов потребовали от спикера делать большое дело (желательно прямо на месте).

Сидоров парировал, что его и коллег избрали совсем недавно, потому в курс они не особо введены. И с чувством выполненного долга председатель гордумы покинул мероприятие.

Плохому танцору «зайцы» мешают

Депутату хабаровскому обыкновенному в природе угрожает только один враг – это он сам. В августе несколько самцов (Сергей Бочкарев, Игорь Соколов, Юрий Ягодин, Александр Мелека, все из партии ЛДПР) решили сместить Михаила Сидорова с должности председателя. Ни один из этой четверки не прославился сколько-нибудь славными делами (а вот наоборот – вполне, но об этом позже). Но, увы, Акелла промахнулся, спикер остался на своем посту.

Если же рассматривать каждого в отдельности… Юрий Ягодин, к примеру, мог бы стать очень хорошим депутатом. Ему мешает только отсутствие времени. Которого, правда, не хватает, чтобы исполнять свои прямые обязанности перед избирателями. Его даже хотели выгнать за прогулы с поста председателя комитета по социальным вопросам. Но не было бы счастья, да несчастье помогло – арест Сергея Фургала отвел беду от «зайца».

Игорь Соколов тоже был бы перспективным парламентарием. Но ему сильно мешал пожилой сторож в поселке Матвеевка, которого Соколов (как заявил сам пенсионер и «примкнувшая» к нему видеокамера) в результате неслабо побил. За это его, кстати, из рядов либерал-демократов лично выгнал Владимир Жириновский. Из депутатов драчуна тоже хотели исключить, но пока идет ознакомление с документами, проливающими свет на обстоятельства дела.

Демарш

И вот когда вроде бы со всеми разобрались, когда уже можно полноценно работать, только руку протяни! Тут на тебе – депутатам вдруг стала мешать их партийная принадлежность. Вышеупомянутый Михаил Сидоров и еще 16 его коллег вдруг заявили о выходе из ЛДПР.

«Основная причина - быть независимой организацией и подчиняться только избирателям, а не региональному отделению партии ЛДПР», - сказал Сидоров.

Вот так. Как за плюшками депутатскими идти, так мы с Жириновским навек, а когда пролез в думу – все, табак врозь, хотим отныне быть независимыми. От мандатов «еретики» не стали отказываться. Не колебаться с линией партии, а лишь заколебаться от нее сейчас вполне себе. Главное, что за это не расстреливают.

Михаил Сидоров, Наталья Жирякова, Константин Головко, Денис Куратов, Владимир Майсак, Ольга Ващенко, Дарья Зубкова, Михаил Мурылев, Арсен Клычев, Кристина Корнеева, Сергей Перепечкин, Семен Гнутик, Антон Никольский, Владимир Матвеев, Денис Выходцев, Иван Фоменко и Евгений Шепета не дадут соврать.

Однако потом, когда хайп по соцсетям был поднят, когда «Инстаграм» оказался забит фотографиями кучки хабаровских парламентариев на фоне офиса регионального отделения партии ЛДПР, все вдруг резко переменилось. «Еретики» внезапно решили пока не покидать ряды желто-голубых.

Михаил Сидоров заявил в духе: мол, заявления еще рассматриваются, а они уже с Михаилом Дегтяревым поговорили и вроде как нашли консенсус. И вообще, демарш был устроен ради того, чтобы власть их услышала (хотя они вроде как и сами власть). Поэтому не исключено, что «заявы» депутаты и вовсе отзовут.

«Какое решение будет принято, станет понятно после того, как я встречусь с руководством партии и по возвращении в Хабаровск обсужу все моменты с делегировавшими меня депутатами», - сказал Сидоров.

На самом деле, если хабаровские парламентарии все же решатся вернуться в ЛДПР, это будет правильный поступок. Посмотрите на них! Вот, например, Арсен Клычев или Семен Гнутик. На сайте гордумы указано, что оба «временно не работают». Кто же их примет-то на воле – не привитых, не купированных…

Андрей Канев

Фото из социальных сетей