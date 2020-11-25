В Хабаровском центре занятости «услышат» глухих граждан

Для полного и качественного обслуживания инвалидов по слуху в краевом государственном казенном учреждении приобрели систему «Исток Синхро». Комплекс аппаратуры предназначен для помощи слабослышащим и глухим людям в коммуникации и получении информации.

Технически это реализовано в виде планшета для оператора и чуть более умного устройства - индукционной панели с сенсорным дисплеем для слабослышащих посетителей. В этом устройстве - функция преобразования акустического сигнала в переменное электромагнитное поле для возможности передачи звуковой информации по беспроводному каналу пользователям слуховых аппаратов. Вся фишка не в «железе», а в программном обеспечении. Его стоимость (отдельно от изделия) - порядка 100 тысяч рублей.

Можно поступить гораздо проще, обойдясь без акустики. Что и было продемонстрировано во время приема очередного посетителя центра. Соискатель – молодой человек с проблемами слуха вступил в диалог с инспектором Центра занятости, набирая свои данные и свои запросы на переносной сенсорной панели. И тут же получал ответ.

«Смотрите, как это удобно. Не надо напрягать голос. По губам читать, конечно, можно. Но сейчас не получится: все посетители и сотрудники в масках. В данном случае при помощи системы «Исток Синхро» идет спокойное общение, без помех остальным посетителям», - поясняет Елена Даниленко.

Действительно удобно, проверил на себе - набрал пару фраз. Сам комплекс прост в общении - очень дружелюбный интерфейс, удобен для переноски – весит около двух килограммов. Батарей хватает часа на четыре работы. Всего приобретен один комплект такого оборудования.

«Более не нужно. В Центр занятости в 2020 году обратилось 338 инвалидов всех категорий. Это сравнимо с прошлым годом. Из общего количества обратившихся – инвалидов по слуху 32 человека. Из общего количества обратившихся инвалидов было трудоустроено 99 человек, из них инвалидов по слуху - 7. На сегодняшний момент стоит на учете 195 человек, из них инвалидов по слуху - 12», - информирует Елена Даниленко.

Современная ситуация с пандемией не сильно повлияла на рынок труда для людей с проблемами со здоровьем.

«Из обратившихся инвалидов порядка 80% имеют 9 классов образования, средне-профессиональное – 15 %. Остальные с высшим образованием. Предлагаемые инвалидам по слуху вакансии практически всегда востребованы: дворники, уборщики помещений, разнорабочие, фасовщики. Небольшое количество – техники, инженеры, бухгалтеры», - отмечает директор центра занятости населения.

«Для слабовидящих у нас свой программно-аппаратный комплекс. Он несколько проще, чем «Исток Синхро». Специализированное программное обеспечение стоимостью порядка 100 тысяч рублей устанавливается на стандартный компьютер или на ноутбук. Как в данном случае», - начинает демонстрацию Елена Даниленко.

Дальше, в два клика, все ясно и понятно - приятным женским голосом через динамик комментируются все действия и озвучиваются все фразы, на которые попадает курсор «мыши». Просто, удобно, нужно - техника для жизни.

Виктор Панин

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