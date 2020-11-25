Стадион «Динамо» реконструируют с учетом мнения хабаровчан

Общие идеи и концепцию реконструкции стадиона «Динамо» в краевом центре представили сегодня на рабочем совещании под руководством главы региона, сообщает пресс-служба местного правительства.

Стадион был построен в 1935 году, и с тех пор его капитально ремонтировали лишь раз. Представленный проект модернизации опирается на использование модульных зданий, его реализация потребует привлечение средств инвесторов в размере не менее 270 млн рублей.

По поручению руководителя края будет создан координационный совет, в который войдут представители краевого минспорта, минстроя и минфина, мэрии Хабаровска и общества «Динамо». Ему и предстоит проработать возможные варианты модернизации старого стадиона.

Михаил Дегтярев подчеркнул, что делать это надо, опираясь на мнение хабаровчан.