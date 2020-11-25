В Хабаровском крае врачи получили 7 новых машин

Семь новых автомобилей марки «ГАЗ» переданы службе «скорой помощи». Три машины останутся в Хабаровске, три направят в Комсомольск-на-Амуре, еще одну - в Вяземский район. Это не реанимобили, а обычные «неотложки», на которых врачи едут к пациентам с температурой или травмами.

Во время передачи «карет» врачам глава региона Михаил Дегтярев поблагодарил медиков за работу, назвав их «настоящими героями».

«В вашем лице хочу поблагодарить всех – нагрузка сейчас колоссальная. В непростых условиях работают не только люди, но и техника. Мы продолжим работу и с Министерством здравоохранения, и с Министерством промышленности и торговли России – по обновлению техники, по созданию достойных условий труда всем медицинским работникам», - сказал Михаил Дегтярев.

В текущем году Минпромторг России закупил для Хабаровского края 31 автомобиль «скорой помощи». На эти цели было направлено 120 миллионов рублей. Финансовую помощь оказал федеральный бюджет.

«Кроме случаев подозрения на коронавирус, мы продолжаем выезжать, когда у людей инфаркты, инсульты, на ДТП, когда получают травмы и ранения. Скрывать не буду, очень тяжело. Но мы все делаем, и у нас получается. Работаю с 1986 года, поэтому могу сравнивать – какие раньше были машины, какое оборудование, и какое сейчас», поведал врач-реаниматолог Юрий Ким.

В Хабаровском крае функционирует 239 автомобилей «скорой помощи». Почти половину из них (45%) уже надо списывать. Для полноценного обновления автопарка необходимо примерно сто новых машин.