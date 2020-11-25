В селе Корсаково обновили центральную площадь

В поселении с полуторавековой историей (село Корсаково основано казаками под руководством сотника Киселева в 1858 году) по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» появилось современное социальное пространство.

Раньше на площади было все серо и тускло – кругом одна брусчатка, да и та поросшая травой. После вложения полутора миллионов рублей площадь заиграла новыми красками. Выросла разноцветная детская площадка с ярким игровым комплексом, ровный асфальт не даст споткнуться и упасть. Тем самым появилось место для больших общественных собраний - в селе проживет без малого тысяча человек.

Шесть удобных лавочек: две со спинками, четыре попроще, ждут свою публику. «Теперь наши мужички могут спокойно и пристойно провести время, присев культурно отдохнуть», - замечает продавщица магазина шаговой доступности. Все для комфортного пребывания человека на свежем воздухе, рядом современные урны.

До конца 2020 года в Хабаровском крае по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» будет благоустроено 118 общественных территорий. На это из бюджетов всех уровней направлено порядка 400 миллионов рублей.

Корсаковское сельское поселение в 2021 году получит субсидию в размере чуть менее 3 миллионов рублей на дальнейшее благоустройство общественных территорий. На эту сумму местные власти на новой площади в селе Корсаково-1 дооборудуют детскую площадку и установят спортивный комплекс ГТО. На остаток в селе Краснореченское построят спортивную площадку.

Эдуард Попов

Фото Александра Решетова