В Комсомольске-на-Амуре учат разрабатывать компьютерные игры

В комсомольском технопарке "Кванториум" закончился онлайн-фестиваль профессий в формате Try-a-Skill

Фестиваль является частью проекта по ранней профессиональной ориентации "Билет в будущее", который реализуется в рамках национального проекта "Образование" по поручению президента В.В. Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка». Участие происходит за счет государственной субсидии, поэтому бесплатно для детей и родителей.

Формат подразумевает короткие профессиональные пробы длительностью 45 минут, организованные одновременно для восьми участников.

- Наш «Кванториум» представлял на фестивале 5 компетенций: графический дизайн, инженерный дизайн CAD, разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений, 3D-моделирование компьютерных игр, моделирование робототехники VEX, - рассказывает Анна Удовенко, замдиректора детского технического парка «Кванториум» г. Комсомольска-на-Амуре. - В этом году из-за пандемии проект реализовывался онлайн. И фестиваль – только один этап. Всего же за время реализации проекта нашу площадку посетили четыре тысячи школьников. Больше трех тысяч – ребята из Хабаровского края, остальные – со всей России.

«Мы не выбираем профессию, а учим выбирать», - написано на площадке «Билета в будущее». Пройдя регистрацию на платформе, школьники могут погрузиться в мир специальностей будущего, узнать какие навыки будут наиболее востребованы, самостоятельно попробовать понравившиеся профессии, а также получить советы и рекомендации от профессиональных наставников.

Ирина Северцева