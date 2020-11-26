Хабаровский край заплатит «ковидные» компенсации учителям

По инициативе Михаила Дегтярева учителям доплатят за работу на итоговой аттестации во время COVID-19, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В краевой думе обсуждают правила , согласно которым педагоги, участвующие в проведении государственной итоговой аттестации в условиях COVID-19 получат дополнительные выплаты до конца этого года. Ранее с такой инициативой в законодательную думу обратился глава региона Михаил Дегтярев.

В этом году, несмотря на распространение в Хабаровском крае коронавирусной инфекции нового типа, ЕГЭ прошел без срывов. Экзамен с соблюдением всех эпидемиологических требований сдавали более 5700 человек. Контактировавшие с заболевшими COVID-19 сдавали экзамены в отдельных аудиториях. Соответственно учителям, которые работали с такими детьми, было предложено доплатить, применяя при оплате труда повышенный коэффициент.

«Принятым законом предусмотрен повышающий коэффициент, который позволит оплатить час работы в двойном размере педагогам, которые работали в аудитории пунктов проведения экзамена с выпускниками из числа контактных. Таких работников – 32 человека. Кроме того, для всех педагогических работников, участвующих в проведении ГИА в условиях распространения новой коронавирусной инфекции предусмотрено увеличение на 20 процентов коэффициента, установленного для различных категорий работников пунктов проведения ЕГЭ за один час работы. Выплаты планируется осуществить до 15 декабря более 4000 человек», — сообщила замминистра – начальник управления планирования, финансирования и контроля министерства образования и науки края Виктория Семянникова.

Она также добавила, что в краевом бюджете средства на выплату компенсации предусмотрены в полном объеме в сумме 12,7 миллиона рублей.