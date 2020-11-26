В Хабаровске будут производить трубы с «памятью формы»

На территории опережающего развития «Хабаровск» открылся завод по выпуску пластиковых водосточных систем. Предприятие будет производить до 3000 тонн продукции ежегодно. Инвестиции в экономику составили около пятисот миллионов рублей. Завод открыл резидент ТОР компания «ТН-Пластики», входящее в состав производственной корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.

Продукция изготавливается из гранулированного компаунда на основе ПВХ. Желоба и трубы обладают «памятью формы» - после сжатия изделие возвращается в первоначальное состояние. Также водостоки способны выдержать диапазон температур от -50 до +50 и устойчивы к агрессивным воздействиям. Они отлично подходят для применения в коттеджном и малоэтажном строительстве.

Компания ТЕХНОНИКОЛЬ работает на территории ТОР уже несколько лет. Она производит базальтовую теплоизоляцию. Суммарный объем собственных вложений инвестора составляет более 2,6 миллиарда рублей.