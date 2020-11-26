Михаил Дегтярёв: В дополнительной охране не нуждаюсь

Неделя для врио выдалась обычной, то есть богатой на поездки и события

Был даже небольшой скандал, куда ж без обострения нынче: в СМИ попала информация, что для врио губернатора кто-то собрался нанять дополнительную охрану из семи человек и потратить на это более 30 млн рублей. Дело кончилось тем, что теперь Следственный комитет будет искать чиновников, которых слегка «заносит».

Следком для аппарата

Новостью стало для Дегтярёва известие о найме охраны для него и 33 миллионах рублей на эти цели. Тем не менее врио не стал поддерживать инициативу, не стал молчать и делать вид, что ничего не происходит, и пошел по простому, но надежному пути. Михаил Дегтярёв сделал историю максимально гласной, тем самым в корне погасив кривотолки. Сомнительный лот на сайте «Госзакупки» был отменен решением врио.

- Четыре дня был в командировке в Москве. Сразу после этого поехал по поселкам Байкало-Амурской магистрали. Встретился с тремя тысячами граждан, посетил амбулатории, ФАПы, школы. За это время был объявлен конкурс на мою охрану на 33 млн рублей. Семь охранников меня, по-вашему, должны охранять. Вообще, это нормально? Кто этим занимается в аппарате? - возмутился глава во время заседания краевого кабмина.

Ну и как следствие - грядет «чистка» рядов в краевом правительстве. Охоты на ведьм не будет, но жаждущих лишних и шальных денег чиновников врио собирается отдать на откуп Следкому.

Руководитель края подписал и заявление в региональное управление Следственного комитета России. Его сотрудникам предстоит проверить законность закупки вездеходов ГАЗ-34039 для нужд комитета лесного хозяйства. В июле этого года гусеничные снегоболотоходы были приобретены по 3,9 млн рублей за единицу, а в сентябре аналогичные – по 6,2 млн рублей.

- Проверкой установлено, что и в первом, и во втором случаях компании, у которых покупали технику, имеют одного учредителя и руководителя. В соответствии с законом на первый взгляд все чисто. Но я считаю, что это ненормально, когда одно и то же мы закупаем с разницей в цене в полтора раза, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Он добавил, что поручал разобраться в ситуации работникам правительства региона, ответственным за это направление. Однако они продолжают настаивать, что все в рамках закона. Поэтому глава региона подготовил документы в СКР для проведения проверки.

Дела важные, но это внутренние аппаратные проблемы, где Следком врио в помощь. Для работы с жителями региона будет задействован совсем другой ресурс, он должен обеспечить почти молниеносное реагирование власти на чаяния людей. В Хабаровском крае начал работать Центр управления регионом.

Новая структура создана по поручению президента России Владимира Путина. Ее специалисты займутся сбором, анализом и отработкой жалоб и сообщений от населения, поступающих через открытые источники в сети Интернет. Помимо этого, ЦУР объединит все цифровые платформы, через которые люди могут подавать свои обращения.

- Современные технологии помогут не только молниеносно реагировать на вопросы людей, но и, например, выявить проблемы, над решением которых необходимо работать правительству региона или главам муниципалитетов. Частные житейские вопросы порой помогают вскрыть целые пласты проблем, обнаружить системные ошибки. ЦУР станет помощником в налаживании этого «цифрового диалога» с населением, - отметил заместитель председателя правительства края по вопросам внутренней политики Андрей Базилевский.

Без стихии никуда

Готовность молниеносно прийти на помощь жителям региона - это качественно новый шаг для региональной власти. Но надо помогать и соседям, попавшим в беду. Циклон парализовал жизнь в соседнем Приморье, без тепла и света остались тысячи людей. Врио Дегтярёв в этой ситуации повел себя как неравнодушный человек и как государственник.

22 ноября из Хабаровска в Приморский край отправили три передвижные электростанции. Решение об оказании помощи соседнему Приморскому краю принял глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв. Дизель-генераторы мощностью 100, 120 и 200 кВт были выделены из резервного фонда правительства Хабаровского края. Уже сегодня электростанции доставят во Владивосток и направят в те районы, где после циклона еще не восстановлено энергоснабжение.

В Приморском крае введен региональный режим ЧС. В ночь на 19 ноября циклон с ледяным дождем и сильным ветром вызвал отключение электричества, водоснабжения и отопления. В общей сложности пострадало более 180 тысяч человек в 73 населенных пунктах. Было перекрыто движение по мосту на остров Русский.

Коронавирус - тоже стихия, та, что пока не отстаёт. Ситуация напряженная, и краевое правительство сумело провести успешные переговоры, снизило первоначальную цену и закупило более 60 тысяч «коронавирусных» импортных экспресс-тестов.

- Мы ведем переговоры и с другими производителями, они сейчас получают регистрационные удостоверения для того, чтобы вопрос диагностики решать быстро. Использование этих тестов существенно ускоряет диагностику, потому что ПЦР-диагностика занимает от 4,5 до 8 часов. А ведь надо еще доставить мазок, ПЦР-диагностика с учетом логистики края сложная, быстрее, чем за сутки её делать не получится ни для одного субъекта России.

Появление быстрых тестов немного развязывает руки докторам и делает возможность постановки диагноза гораздо быстрее. Но при выписке пациента все равно необходимо делать ПЦР. И тут мы должны наладить систему, чтобы в течение двух суток эти результаты приходили.

65 тысяч экспресс-тестов – этого нам должно хватить до Нового года и, может, чуть-чуть захватить новогодние каникулы. Если понадобится тестов больше, значит, будем искать деньги в резервном фонде края, - рассказал зампред правительства Евгений Никонов.

Экспресс-тестов ждут, например, в больнице в Чегдомыне, где на минувшей неделе побывал врио Дегтярёв. Он поинтересовался, как налажена работа по обеспечению амбулаторных пациентов с COVID-19 бесплатными лекарствами. По словам главного врача Верхнебуреинской ЦРБ Елены Музыко, в аптеку сети КГБУ «Фармация» необходимые наименования препаратов поступят в конце недели. Напомним, что региональный минздрав делает закупки на федеральные средства, выделенные краю на эти цели в объеме 49,5 млн рублей. Доставкой фармпрепаратов по назначению терапевтов займутся, как и в Хабаровске, волонтеры. Транспорт для них готовы выделить в районной администрации.

Больница не имеет оборудования для выполнения анализов на коронавирус методом полимеразной цепной реакции, поэтому материал для исследования отправляют в краевой центр. Это значительно затягивает время постановки диагноза. В Чегдомыне рассчитывают на поставку в ближайшее время экспресс-тестов, сейчас их успешно апробируют в Хабаровске.

А социальные работники и волонтеры региона продолжают помогать пожилым людям, а также инвалидам I и II групп с доставкой товаров первой необходимости. Теперь, когда в крае введен режим самоизоляции для граждан 65+, такая помощь стала более востребованной.

Как сообщили в министерстве социальной защиты населения края, на оказание данного вида помощи переориентированы работники центров социального обслуживания населения. Они отрабатывают заявки, поступающие на телефоны горячих линий комплексных центров.

- С ухудшением эпидемиологической ситуации было принято решение возобновить работу по доставке продуктов, лекарств и других товаров первой необходимости. Ни один звонок не остается без внимания, каждая просьба отрабатывается своевременно. За две недели отработано около 200 заявок, - отметили в профильном ведомстве.

Надо возвращать жизнь

Во время рабочей поездки по Верхнебуреинскому и Солнечному районам глава региона уделил особое внимание встречам с населением небольших поселков, основанных при строительстве БАМа.

- Надо возвращать жизнь в эти некогда процветавшие населенные пункты. Главная беда – изношенные котельные на угле и мазуте, которые фактически отапливают воздух. Люди показывают квитанции: только за тепло зимой в одно- или двухкомнатных квартирах им насчитывают от 10 до 15 тысяч рублей. Многие отдают за услуги ЖКХ чуть ли не всю зарплату или пенсию. Так быть не должно, - заявил Михаил Дегтярев.

Солони, Сулук, Герби, Джамку, Амгунь – все эти поселки возводились в 70-80-е годы XX века. И сами здания котельных, и оборудование давно изношены до предела. В некоторых местах даже нет резерва на случай аварии.

Профильным структурам будет дано поручение разработать план тотальной модернизации имеющихся генерирующих мощностей, а краевое правительство рассмотрит возможность введения специальных расценок для Верхнебуреинского и Солнечного районов.

Жизнь наладить необходимо и в Солнечном районе, где под вопросом благополучие пациентов Горинского интерната. Глава региона во время поездки в Солнечный район лично встретился с персоналом КГБУ «Горинский психоневрологический интернат». Вопрос о дальнейшей судьбе коллектива и подопечных учреждения ранее уже озвучивали местные жители.

- Мы не будем предпринимать никаких резких действий. Надо точно понимать – если можем сделать капитальный ремонт, значит, сделаем его. Нет – значит, будем строить новое здание где-то рядом. В любом случае мы не можем допустить, чтобы в интернате что-то случилось и все потом кусали локти, - заявил Михаил Дегтярёв.

Вопрос несоответствия требованиям СанПин и высокой пожароопасности одноэтажных деревянных корпусов, построенных в период с 1969 года по 1980 год, поднимался на протяжении нескольких лет. Из одного корпуса в сентябре – октябре этого года уже пришлось перевести в другие учреждения 113 проживавших там инвалидов.

Сейчас в социальном учреждении, рассчитанном на постоянное пребывание людей с ограниченными возможностями здоровья ввиду психических расстройств (инвалидов 1 и 2 групп), 227 постояльцев. 73% из них недееспособны. Персонал – 172 человека.

И о спасении десятков жизней. Мобильный аппарат искусственной почки поступил в реанимационное отделение Перинатального центра.

Сложная эпидемиологическая обстановка не помешала оперативно доставить и ввести прибор в эксплуатацию по поручению главы региона Михаил Дегтярёва.

Аппарат предназначен для использования в экстренных ситуациях в послеродовом периоде, например, при острой почечной недостаточности, интоксикации. Diapact CRRT выполняет функцию почек, очищая кровь пациентов от токсинов. Хотя шансы восстановить почечные функции высоки, уровень смертности таких тяжелобольных пациентов в палатах интенсивной терапии составляет 50-70%.

Ежегодно в Перинатальный центр поступают со всего Хабаровского края до 30 женщин с тяжёлыми осложнениями беременности и родов, которые потенциально могут не выжить за счёт развившихся осложнений из-за острого повреждения почек. Этот аппарат позволит быстрее восстановить функцию почек, а также снизить смертность женщин.

Евгений Постышев