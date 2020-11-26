Житель Хабаровского края застрелил из ружья малолетнего сына

В селе Гаровка-1 местный житель отмечал рождение дочери. Отмечал на полную катушку: мужчина мало того, что уже утром напился алкоголя, он еще и был «под кайфом». Несмотря на радостное событие, наркомана сильно раздражало поведение другого отпрыска – 12-летнего сына.

Когда ребенок в очередной раз не подчинился требованиям родителя убрать мусор из квартиры, мужчина схватил двуствольное охотничье ружье и выстрелил из него в собственного сына. Мальчик от полученного ранения скончался в течение часа.

32-летнего жителя Гаровки-1 судили сразу по нескольким статьям. Это убийство, незаконное приобретение и хранение наркотиков, а также хранение взрывчатого вещества (пороха). На суде убийца свою вину не признал, пояснив, что произошел несчастный случай. Тем не менее, мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 30 тысяч рублей.