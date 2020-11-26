Какой хозяин нужен Амуру?

Лучший экзаменатор теории – практика, поэтому, заехав в Сусанино, поспешаю к одному из закидных неводов частного предприятия «Рыбколхоз имени памяти Куйбышева - 2». Бригада из пяти человек выставляет тяжелый невод с помощью лодок и через пару часов по-бурлацки вытягивает руками на берег. Весь улов, как насмешка, - восемь кетин и один конек. На следующих заметах взяли больше, но в любом случае с двух сусанинских неводов за день выходит не более полутонны, а за всю путину не более 15 тонн при квоте в сто двадцать. Квотный объем плавными сетями берется легко и свободно, но их запретили, и в итоге рыбаки выбиваются из сил задарма, ведь при таком улове не окупаются даже лодки, невод, бензин.

Данное предприятие закупило недавно новейшее корейское и японское оборудование для круглогодичного производства филе и натуральных рыбных пельменей. Это, насколько знаю, первая ласточка по части глубокой рыбопереработки в Ульчском и Николаевском районах после развала там советских заводов. Производственные линии смонтировали здесь же, на сусанинской базе, в расчете на 12 рабочих мест в смену.

По словам технического директора Валерия Мокринского, руководившего их наладкой, сырье для филе и пельменей ждали от этой путины, но из-за мизерного улова загрузка оборудования и занятость на нем местных жителей теперь под большим вопросом. Аналогичную переработку планировали на базе у Новотроицкого, однако там такой же провал с уловом. Если запрет сетей не отменят, обе перспективные базы как убыточные придется закрыть.

Другая частная фирма, по названию почти тезка – «Рыбколхоз имени памяти Куйбышева», из квоты в 110 тонн «нацарапала» неводами лишь семь. Собиралась начать производство консервов, копченых изделий, но из-за нынешнего недолова все планы обрушились. Кстати, оба предприятия зарегистрированы в Сусанино, здесь же платят сельхозналог, и около половины сотрудников набирают из добросовестных местных. От Леонида Чурбаша, возглавлявшего Сусанино до 2020 года, узнаю, что, например, предприятие «Памяти Куйбышева - 2» серьезно помогло с ремонтом школы, водопровода, ежегодно к праздничным датам и к окончанию путины оказывает помощь сельчанам, прежде всего пожилым, малоимущим, детворе, инвалидам, раздачей бесплатной кеты.

Свою немалую лепту вносили и другие сусанинские рыболовецкие предприятия и общины, пока была рыба. Памятную стелу в честь погибших на фронте односельчан установило ООО «Сущевский», а родовая община «Айи» благоустроила территорию возле сельского Дома культуры. Перед отплытием в Новотроицкое разговариваю с председателем этой общины Эдуардом Крапивиным. Он по национальности манси. Его община набирает на работу только сусанинцев, немалые средства и значительную часть улова направляет на поддержку представителей КМНС в Ульчском, Нанайском, Охотском, Хабаровском районах, много делает для ветеранов, инвалидов, пенсионеров, детей, помогает детским садам и школам, поощряет лучших рыбаков туристическими поездками по стране. В условиях массовой безработицы в рыбацких поселках такая поддержка крайне важна, но в 2020-м всем общинам срезали квоты до нескольких десятков тонн осенней кеты на весь Амур – с тысячи тонн в прошлом году!

А предприятия в том же Сусанино свою квоту не могут выловить. На краевой Анадромной комиссии за сокращение квот для общин КМНС голосовали руководители Амурского теруправления, Главрыбвода, ХабаровскНИРО, а также возглавляющие промысловые ассоциации Сергей Рябченко и Александр Поздняков, против –представители краевой власти и краевого КМНС, чью позицию поддерживает также рыбопромысловая ассоциация верховьев АРУК.

В целом позиция по Амуру краевой ассоциации КМНС во главе с Любовью Одзял сводится к следующему: право вылова должны иметь только жители рыбацких поселков, в первую очередь представители коренных малых народов; промышленный лов тихоокеанских лососей следует полностью запретить на пять лет в бассейне реки Амур и Амурском лимане, поскольку он подрывает водный биоресурс и обогащает лишь отдельных предпринимателей. Поэтому давать достойные квоты только таким предприятиям и общинам, которые, как советские рыбколхозы, работают во благо своих поселков. Кстати, эти взгляды разделяют не только представители КМНС, но и многие местные русские.

В Новотроицком, представляющем собой пять дворов и плавучую базу, успеваю к вечернему подъему ловушки большого ставного невода. В ловушке плещется лишь центнера три рыбы, и это за два-то дня! Тут же поблизости лодки КМНС с плавными сетями из соседней Тахты. Одна подплывает к неводу и сидящие в ней бодро рассказывают, что без проблем берут за раз несколько сот кило. Зато рыбаки на неводе, поскольку сетью ловить нельзя, мрачнее тучи: хорошего заработка не видать, а ведь на них надеются родные и близкие. Следующим утром отправляюсь по речке в село Тахта. На тахтинском причале – столпотворение лодок. В селе уже который год нет любительского участка, и неудивительно, что местные русские, которых здесь большинство, переписались в КМНС.

В путину многие устраиваются к предпринимателям Олегу Ковалеву или Анатолию Малиновскому, имеющим мощные базы в самой Тахте. Оба были в отъезде, и побывать на их участках не удалось.

Квоты у каждого - по несколько сот тонн, при этом, по словам Ковалева, он без сетей смог выловить не более четверти, что поставило его предприятие на грань выживания. Говорят, что у Малиновского результаты не лучше. Рыба на их базах, как и на большинстве других по всему Амуру, пока только морозится, глубокой переработки нет. Обе фирмы в Тахте не зарегистрированы и сельхозналог поселку не платят. Единственный плательщик с этого года, по информации сельского главы Макарова, рыбобаза в Новотроицком, относящемся к Тахтинскому поселению. Молодые парни, попадавшиеся мне навстречу, сетовали на безработицу и нехватку невест, пожилые - на отсутствие хорошего терапевта, чьи обязанности исполняет врач-гастарбайтер, к которому хватает претензий.

Лично меня больше всего расстроил запущенный вид сельского обелиска павшим в Великую Отечественную, ведь это память о прошлом, без которой нам не выйти из тупика. Неужели за столько лет совместными усилиями сельского главы, местных предприятий, родовых общин и районной власти нельзя было привести в порядок это знаковое, особое место? Как это сделали их коллеги в Сусанино, тем паче что рыбных квот на Тахту выдается не меньше.

Недоступная рыбалка и недосягаемые заездки

За Тахтой - поселок Маго Николаевского района. В нем - ни любительского участка, ни одной зарегистрированной фирмы, зато аж три рыболовецкие базы без глубокой переработки. На отшибе встречаю пенсионера Александра Дмитриевича Езопова. 60 лет назад он приехал сюда служить пограничником, на гражданке водил бензовоз, посвятил этому району всю жизнь и теперь не вправе поймать себе на зиму рыбы! Его дети и внуки - в Хабаровске и в построенный им ладный дом уже не вернутся. «Нет перспективы, правят временщики, - сокрушается Дмитриевич. - Видишь, штабеля «Дальлеспрома»? Там полно незрелого тонкомера. В советское время брали только крупный диаметр, сейчас валят все подчистую, все сопки голые, реки без леса сохнут, поэтому паводки и безрыбье». Кстати, в этом же году «Дальлеспром» организовал в южных районах края вырубку липы, которая является основным медоносом и которую в советское время было категорически запрещено трогать. В итоге тайга осталась без оплодотворяющих ее растительность пчел, хабаровчане - без меда, а пчеловоды - без работы и желания жить в нашем крае. Не отсюда ли те климатические и гидрологические эксцессы, на которые ссылается руководитель ХабаровскНИРО Коцюк?

В Николаевске - ситуация под копирку: без любительского участка обычным лодочникам не дают закинуть сетку на лосося. Хоть бери с собой нивха или нанайца с правом на вылов и делись за это право своей добычей. Тут же предлагаю: зарегистрируйте по примеру КМНС свое НКО типа «За доступную рыбалку» и требуйте под него участок. Закон позволяет, правда, без гарантий, что конкурс на участок выиграет НКО, а не тот, кто больше заплатит.

Но местные мужики, в отличие от националов, к полезной самоорганизации пока не готовы. Для меня же здесь главное – увидеть, как контролируется улов на скандально известных заездках, что они собой представляют.

Ан не тут-то было! На мою официальную просьбу к руководителю Амурского территориального управления Денису Крылову разрешить мне поучаствовать в проверках заездков получаю отказ на том основании, что «требования техники безопасности не позволяют нахождение на транспорте посторонних лиц» и что из-за усиленного режима в путину невозможно организовать осмотр заездков катером рыбоохраны.

Ссылка на безопасность - за гранью добра и зла, словно прошу отправить меня с отрядом морской пехоты атаковать неприятеля. Если же «невозможно организовать осмотр заездков», то возникает сомнение: осуществляется ли за заездками вообще какой-либо контроль? И заодно за рыболовецкими базами - по объемам и ассортименту уловов. Ходит молва, что на некоторых складируют осетра и толкают налево. Может, и вранье, но почему тогда не дать журналисту осветить весь процесс и развеять все слухи? Видимо, проще и безопасней отслеживать КМНС и обычных любителей. С некоторыми из них беседую возле лодочных гаражей. Там же застаю Михаила Михайловича Мильковича, многие годы руководившего рыбколхозом имени 60-летия Октября в Булаве. Про орудия лова он знает буквально все:

- Сети, конечно, ограничивать нужно, - объясняет Михаил Михайлович, - но когда все передали частнику, наибольший ущерб лососю наносят десятки заездков, которых в советское время в Николаевском районе стояло всего-то четыре. Около Николаевска заездки до недавнего времени перегораживали с обеих сторон весь Амур, оставляя место только для судового хода. Если заездки круглосуточно, как в советское время, не контролировать и не выпускать из их карманов на волю всю рыбу, которую не успевают поднять и переработать, то она давит саму себя. В штормовую погоду из-за такой жадности гибнет до 40% улова, в тихую – до 15%. А в случае бесконтрольности перелавливают минимум вдвое и на заездках, и на сетях.

- Можно ли отловить кетовую квоту не сетями, а закидным неводом?

- В рыбколхозе я трудился с 1983 года, и на моей памяти закидными неводами кету никогда не ловили. Только плавными сетями. Слыхал, что невода применяли гораздо раньше, когда рыбу солили, а не морозили, и уловы были меньше, а кеты больше.

Перед отъездом изучаю рыбный ассортимент в крупнейших николаевских магазинах. В центральном гастрономе по программе «Доступная рыба» лежит горбуша по 52 рубля за кило от ООО «Босантур-Два». Рыба непотрошеная, с головой. Спрашиваю продавщицу Ксению: «Как на вкус?». Говорит, что купила 20 хвостов, из них половина оказалась не первой свежести, отрезаешь голову - и остальное разваливается. В торговом центре «Фаворит» вижу горбушу по той же цене, но уже без головы и без внутренностей. Поставщики – ООО «Штурман» и ООО «Ухта-Пром». Пожилая женщина хвалит и берет с удовольствием. Правда, кета по 200 рубликов за кило. Для рыбного района дороговато. В Хабаровске еще дороже, особенно после путины, а доступную рыбу надо еще поискать.

И снова о главном

Судя по запрету сетей, борьба за место под солнцем между владельцами участков в низовьях и в верховьях достигла своего апогея. Складывается ощущение, что при любом их раскладе в формате сырьевой вывозной вахтовой экономики население рыбацких районов и всего края мало чего выиграет. Взять бизнесменов в низовьях. Свои монопольные аппетиты они объясняют тем, что лососевые в лимане и в устье более высокого качества и ловить нужно лишь там. Если так рассуждать, то самый красномясый жирный лосось - в морской воде, и значит, место его поимки не в лимане и устье, а в Охотском море и в Татарском проливе.

Как, скажем, ловят возле главной реки Аляски – Юкона, которая немногим меньше Амура. Впрочем, какая разница, если 97% улова вывозить из края сырьем, 3% оставлять по ломовым ценам, рыбацким поселкам давать мизерные налоги, отнимать работу и участки для законного лова как в низовьях, так и в верховьях?

Ключевая дилемма: или амурские села умрут ради офшорных прибылей, или мы их вернем к жизни благодаря тому, что рыбные, минеральные, лесные ресурсы заработают на общее благо. При условии, что государство даст квоты тем, кто на деле решает эту задачу, организационно и финансово их поддержит. Заодно вернуть рыбакам сети, иначе промышленники превратятся в теневиков со всеми отягчающими обстоятельствами.

По официальным данным, за осеннюю путину 2020-го в Ульчском районе поймано 1074 тонны кеты при квоте в 3550, а в Николаевском – 5750 тонн из 6673. Общая квота для любителей по Амуру составила лишь 760 тонн, для традиционного лова вместе с общинами и физлицами – 1685 тонн. Об объемах реального браконьерства можно только гадать. Если вылавливать все легально, полностью перерабатывать, оставлять доходы и налоги в поселках, охранять нерестилища, не ущемлять КМНС и русское большинство, то по всему Амуру вновь захочется жить. Ведь кому-то лосось нравится изнутри красный, а кому-то изнутри белый, но во всех поселках хотят его есть. Чтобы он стал законно доступным по всему руслу, предоставление поселкам участков любительского лова хорошо бы перевести с конкурсной основы на директивную по распоряжениям краевого правительства.

Участки передавать поселениям с правом устанавливать приемлемые расценки за выделяемые лицензии, а саму организацию лова поручить рыбинспекции. При таком режиме русскоязычные перестанут записываться в национальные меньшинства, создавать псевдообшины КМНС, а лов любителей, смахивающий порой на легальное браконьерство, обретет черты. С другой стороны, и любители, и физлица КМНС перелавливают, потому что жить им на речке, кроме как рыбой, нечем. Основные производства давно закрыты.

Поползли упорные слухи, будто сюда готов зайти некий московский суперинвестор – навести должный порядок. Кто бы здесь ни был, сотворить чудо по существующим правилам вряд ли удастся. Слишком много системных сбоев в регулировании амурского промысла и рыбоохраны. Такое впечатление, что в верховьях ХабаровскНИРО отстаивает только лосося, а в низовьях – только рыбопромышленников. Хотя и там, и там без рыбы людям нельзя. А Амурское теруправление (АТУ) даже не смогло показать проверку заездков. По объективным и субъективным причинам за одиннадцать лет своей деятельности АТУ не обеспечило эффективного управления и охраны вверенного ему ресурса.

Функции этого рыбного ведомства желательно передать краевой власти и возложить на нее всю ответственность перед гражданами и федеральным центром за сохранение, использование рыбных запасов. Такой опыт уже имеется: десять лет назад в краевое подчинение перешли лесничества, после чего повысилась их ответственность, управляемость и Хабаровск перестал задыхаться от дыма лесных пожаров. Аналогично с Амуром: ему как воздух нужны мотивированные, честные, хорошо оснащенные, защищенные, высокооплачиваемые рыбинспекторы. Сейчас их нехватку закрывают во время путины прикомандированными, а у тех - ни катеров, ни жилья. Выручают рыбодобывающие предприятия, за свой счет охраняющие некоторые притоки, но, с другой стороны, и за ними нужен контроль.

И больше согласованности в действиях государственных органов, их открытости и прозрачности перед обществом. Основное слово при решении этой задачи – за Амурской природоохранной прокуратурой. Председатель рыбоохранного фонда «Амур» Олег Абакумов предлагает создать под ее эгидой координационный совет из госструктур, общественников, промышленников и СМИ, выработать общую позицию по основным амурским проблемам, наладить постоянный мониторинг за ситуацией на реке, на специализированном сайте отражать все факты правонарушений. Общими усилиями обеспечить воспроизводство лосося на всех без исключения нерестилищах, в том числе путем привлечения к их скоординированной охране всех рыбодобывающих фирм, отчисления ими на такие мероприятия единого процента от стоимости их добычи и, как вариант, закрепления за владельцами рыболовных участков ближайших к ним нерестовых рек или малых амурских притоков. При условии, что через заездки в Амурском лимане и устье лосось в необходимом количестве пропустят на нерест.

…Так получилось, что как раз, когда меня занесло на закидной невод возле Сусанино, в ситуацию на Амуре вникал исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев. Вникал вместе с Денисом Крыловым. Перед их появлением правоохранители полностью зачистили от лодок водную гладь, убрали даже тех, кто законно ловил, хотя для рыбака каждый день на вес золота. Зато, по словам ловивших, впервые за путину исчезли аханы на осетра. Представляю, как непросто руководителю серьезного ранга разглядеть незагримированную реальность сквозь потемкинские декорации. Еще труднее наладить обратную связь с разноголосыми общественными слоями по запутанным рыбным делам. Но распутывать все-таки надо, не дожидаясь чудовищно богатых варягов или обещанных Артуром Кларком инопланетян.

Виктор Марьясин